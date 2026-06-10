Samsung dẫn đầu thế giới về đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn

Dữ liệu do Công ty nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp CEO Score (Hàn Quốc) công bố ngày 10/6, cho thấy Tập đoàn Samsung Electronics đã chi gần 90.000 tỷ won (59,2 tỷ USD) cho chi phí vốn cũng như cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong năm 2025, trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong số 10 công ty sản xuất chất bán dẫn hàng đầu thế giới.

Theo CEO Score, trong năm ngoái, Samsung đã đầu tư 89.900 tỷ won, bao gồm 52.200 tỷ won cho chi phí đầu tư và 37.700 tỷ won cho R&D. Khoản đầu tư này vượt xa khoản đầu tư 69.400 tỷ won của công ty sản xuất chất bán dẫn đứng thứ 2 thế giới là TSMC của Đài Loan (Trung Quốc).

Mặc dù lợi nhuận giảm mạnh trong năm 2023 do sự suy thoái của ngành công nghiệp sản xuất chip, nhưng Samsung vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư.

Hồi năm 2023, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn này đã giảm 84,9% xuống còn 6.570 tỷ won so với năm trước đó, tuy nhiên Samsung đã đầu tư 88.900 tỷ won, gấp hơn 13 lần lợi nhuận hoạt động.

Các nhà quan sát trong ngành cho rằng việc Samsung chi tiêu mạnh tay trong thời kỳ suy thoái của ngành chế tạo chất bán dẫn đã giúp đặt nền móng cho việc tái chế nâng cấp của ngành, bắt đầu từ năm 2025.

Cũng theo CEO Score, với bản chất của ngành công nghiệp bán dẫn, vốn đòi hỏi đầu tư liên tục trên quy mô khổng lồ, những tranh luận gần đây về việc phân phối hàng chục nghìn tỷ won tiền thưởng và lợi nhuận được giữ lại trong chu kỳ bùng nổ hiện tại của ngành này có thể gây ra gánh nặng đáng kể cho các công ty./.

Theo TTXVN