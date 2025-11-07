Bàn giải pháp xử lý môi trường trong KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp

Sáng 7/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp tổng thể xử lý các vấn đề về môi trường trong KKT Nghi Sơn, các khu công nghiệp, trọng tâm là xử lý môi trường trong hoạt động sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, hóa chất, dệt nhuộm”.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa khẳng định: Trong bối cảnh phát triển công nghiệp nhanh và mạnh, vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường đang trở thành thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hội thảo lần này là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trao đổi, đánh giá thực trạng, thảo luận các giải pháp tổng thể, khả thi về công nghệ, quản lý và chính sách. Mục tiêu hướng tới là phát triển công nghiệp xanh, bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ: Thanh Hóa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là trung tâm công nghiệp của khu vực Bắc Trung bộ với KKT Nghi Sơn và nhiều khu công nghiệp trọng điểm. Cùng với quá trình phát triển, các dự án lớn trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, hóa chất, dệt nhuộm... đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tuy nhiên, sự phát triển cũng đặt ra nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng. Nhiều nguồn thải công nghiệp đang ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước, đất đai và đời sống người dân vùng phụ cận.

Báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết phải có các giải pháp đồng bộ, tổng thể, gắn kết giữa ứng dụng KHCN tiên tiến, tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng, nhằm kiểm soát, phòng ngừa và phục hồi môi trường trong khu kinh tế và các khu công nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có giá trị lý luận và thực tiễn cao, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: đánh giá thực trạng môi trường tại KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp; phân tích nguyên nhân ô nhiễm từ hoạt động của các nhà máy lọc hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng, hóa chất, dệt nhuộm; đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý tiên tiến, quản lý tổng hợp và tăng cường giám sát môi trường tự động.

Thông qua hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, định hướng phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trần Hằng