Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kinh tế

Bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2025

Khánh Phương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10/12, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2025.

Ngày 10/12, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình bấm số lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2025.

Các đại biểu thành viên hội đồng giám sát tại chương trình.

Tại chương trình, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Ban tổ chức đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên trong số hàng nghìn hóa đơn đủ điều kiện quay thưởng. Đây là số hóa đơn đã lập trong quý I và quý II/2025 của người nộp thuế, do Thuế tỉnh Thanh Hóa quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế.

Danh sách khách hàng trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I/2025.

Sau 2 lượt quay, chương trình đã tìm ra 2 giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 6 giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 10 giải ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 70 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng. Trong đó, giải nhất quý I thuộc về khách hàng Lường Thị Hằng mua hàng của Công ty TNHH Thương mại Quang Cường, giải nhất quý II thuộc về khách hàng Nguyễn Văn Bảy mua hàng của Công ty TNHH Đức Thắng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” do Thuế tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện, đối với toàn bộ hóa đơn điện tử do người bán là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân hộ kinh doanh thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm nay, hằng quý, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các đợt quay thưởng và trả thưởng theo chương trình “Hóa đơn may mắn”, nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua.

Đại diện lãnh đạo Thuế tỉnhThanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua hàng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Kết quả chương trình “Hoá đơn may mắn" sẽ được công bố công khai trên Website, Zalo, Facebook của Thuế tỉnh Thanh Hóa và các phương tiện thông tin đại chúng.

