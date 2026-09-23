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Cảnh sát cơ động kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu

Thái Thanh (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Trên đường đi công tác trở về, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một cháu bé bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát cơ động kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu

Trên đường đi công tác trở về, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một cháu bé bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 17h ngày 22/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hoạt Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện làm tổ trưởng phát hiện một cháu bé bị tai nạn nằm giữa đường, trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cơ động kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung cấp cứu.

Cảnh sát cơ động kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đưa cháu bé bị tai nạn đi cấp cứu.

Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm.

Được biết, cháu tên là Phùng Gia Hưng, sinh năm 2022 ở xã Hoạt Giang.

Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ công an, mẹ cháu là chị Phạm Thanh Vân bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn đến tổ công tác.

Việc làm trên là hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong những tình huống khẩn cấp.

Thái Thanh (CTV)

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#Cảnh sát cơ động #công an tỉnh Thanh Hóa #Cháu bé #Cấp cứu #Tình trạng nguy kịch #kịp thời #xã Hoạt Giang #Tai nạn giao thông #Phát hiện #tổ công tác

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