Bà Nguyễn Thị Hương tái đắc cử chức Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Với sự tin tưởng, tín nhiệm của các vị Hội thẩm, bà Nguyễn Thị Hương đã được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh cùng đông đảo Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa được HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX bầu tại Kỳ họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về xác nhận kết quả bầu 28 ông, bà làm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định, hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, với sự tín nhiệm tuyệt đối của các vị Hội thẩm, bà Nguyễn Thị Hương, nguyên Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Như Hạnh, nguyên Phó trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải nhiệt liệt chúc mừng các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa được HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời chúc mừng các cá nhân được hội nghị tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ các chức danh lãnh đạo của Đoàn.

Đồng chí mong rằng các cá nhân vừa được bầu giữ chức danh lãnh đạo Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh thực sự trở thành hạt nhân kết nối, điều hành hoạt động của Đoàn theo đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức hoạt động của Đoàn trước Tòa án nhân dân tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong việc quản lý, phân công hội thẩm tham gia phiên tòa, bảo đảm tính công bằng, khách quan và phù hợp với năng lực chuyên môn của từng cá nhân. Phối hợp tổ chức tốt các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, đặc biệt là cập nhật các quy định mới của hệ thống pháp luật hiện hành...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, phòng làm việc, kinh phí hoạt động cho Đoàn theo đúng quy định...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hương cam kết sẽ tiếp tục phát huy thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, giữ gìn đạo đức liêm chính, công tâm khi xét xử. Đồng thời nỗ lực xây dựng Đoàn Hội thẩm đoàn kết, hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đức