Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh tích cực tham gia xét xử các vụ án đúng theo quy định của pháp luật

Chiều 26/3, Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm Nhân dân (HTND) nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội thẩm TAND tỉnh luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Khi xét xử HTND ngang quyền với thẩm phán, độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” để đảm bảo việc xét xử các vụ án đúng theo quy định của pháp luật.

Mặc dù đa số các vị Hội thẩm là cán bộ đương chức, kiêm nhiệm, nhiều công việc trong các cơ quan, đoàn thể, nhưng khi nhận được lịch phân công xét xử hoặc có yêu cầu của Tòa án, các vị đều thu xếp công việc và nhiệt tình tham gia. Khi tham xét xử các vị Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, lắng nghe ý kiến dư luận trong quần chúng Nhân dân, đóng góp nhiều ý kiến chính xác, phù hợp với pháp luật cùng Tòa án giải quyết tốt vụ án.

Từ năm 2021 đến nay, Hội thẩm TAND tỉnh tham gia xét xử 3.302 vụ, trong đó hình sự 1.386 vụ; hành chính 543 vụ; dân sự 637 vụ; hôn nhân và gia đình 715 vụ; kinh doanh thương mại 21 vụ, với 7.201 lượt Hội thẩm tham gia.

Trong quá trình tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, thể hiện rõ nhất là trong quá trình nghị án, các vị Hội thẩm đã thể hiện rõ lập trường, quan điểm của mình về tội danh, hình phạt và các nội dung liên quan đến vụ án, đảm bảo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; các Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa luôn nêu cao tinh thần dân chủ lắng nghe ý kiến của các hội thẩm trao đổi làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, vì vậy luôn tạo được sự thống nhất cao trong Hội đồng xét xử để đưa bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quốc Hương