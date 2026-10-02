Google kiện Ủy ban châu Âu về yêu cầu chia sẻ dữ liệu và mở tính năng Android

Ngày 2/10, Google đã đệ đơn lên Tòa án chung của Liên minh châu Âu (EU) nhằm phản đối hai quyết định của Ủy ban châu Âu, liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và mở một số tính năng của hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của bên thứ ba. Động thái này đánh dấu bước mới trong tranh chấp giữa tập đoàn công nghệ Mỹ và cơ quan quản lý cạnh tranh của EU về thực thi Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Theo các thông tin được công bố, Google cho rằng những yêu cầu trên có thể tạo ra rủi ro đối với quyền riêng tư và an ninh dữ liệu của người dùng châu Âu. Tập đoàn đặc biệt phản đối yêu cầu chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ, cho rằng ngay cả khi được ẩn danh, dữ liệu truy vấn có thể chứa những thông tin nhạy cảm về người dùng.

Hai quyết định mà Google phản đối được Ủy ban châu Âu ban hành ngày 16/7/2026. Theo cơ quan này, quyết định thứ nhất yêu cầu Google bảo đảm khả năng tương tác hiệu quả giữa các dịch vụ AI của bên thứ ba và 11 tính năng trên Android mà các dịch vụ AI của Google đang sử dụng. Các tính năng bao gồm khả năng kích hoạt trợ lý AI, tiếp cận thông tin theo ngữ cảnh và thực hiện một số thao tác trên ứng dụng hoặc hệ điều hành.

Quyết định thứ hai yêu cầu Google cung cấp cho các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba quyền tiếp cận dữ liệu tìm kiếm của Google, trong đó có dữ liệu về truy vấn, thứ hạng, lượt nhấp và lượt xem. Ủy ban châu Âu cho biết dữ liệu phải được ẩn danh và việc chia sẻ được thực hiện theo các điều kiện công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử.

Ủy ban châu Âu cho rằng các biện pháp này nhằm tạo điều kiện để các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến và AI có thể phát triển dịch vụ, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người dùng. Cơ quan này cũng cho biết cơ chế chia sẻ dữ liệu bao gồm nhiều lớp bảo vệ quyền riêng tư và cho phép Google đánh giá các rủi ro nghiêm trọng về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu trước khi chia sẻ.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục tăng cường thực thi DMA đối với các tập đoàn công nghệ lớn. Ủy ban châu Âu cho biết sẽ bảo vệ các quyết định của mình trước Tòa án chung EU.

Lê Hà.