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Pháp công bố dự thảo ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2027

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, Chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó đề xuất cắt giảm chi tiêu và tăng nguồn thu nhằm kiểm soát tài chính công, đưa thâm hụt ngân sách từ mức dự kiến 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 xuống 5% GDP vào năm 2027. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh chi phí vay tăng, nợ công ở mức cao và sức ép về chi phí sinh hoạt gia tăng.

Pháp công bố dự thảo ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2027

Mới đây, Chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2027, trong đó đề xuất cắt giảm chi tiêu và tăng nguồn thu nhằm kiểm soát tài chính công, đưa thâm hụt ngân sách từ mức dự kiến 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 xuống 5% GDP vào năm 2027. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh chi phí vay tăng, nợ công ở mức cao và sức ép về chi phí sinh hoạt gia tăng.

Pháp công bố dự thảo ngân sách “thắt lưng buộc bụng” năm 2027

Theo dự thảo, Chính phủ Thủ tướng Sébastien Lecornu đặt mục tiêu thực hiện các biện pháp tài chính trị giá khoảng 43 tỷ euro. Trong đó, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng dự kiến tăng hơn 7 tỷ euro so với năm 2026, còn thuế thu nhập tăng khoảng 5,7 tỷ euro. Tổng thu thuế ròng của ngân sách nhà nước dự kiến đạt khoảng 375 tỷ euro.

Ở phía chi tiêu, Chính phủ đề xuất hạn chế mức điều chỉnh lương hưu đối với một số nhóm người hưởng, đồng thời giảm một số ưu đãi thuế dành cho người nghỉ hưu. Các biện pháp trong lĩnh vực y tế dự kiến giúp tiết kiệm khoảng 5,1 tỷ euro, trong đó có điều chỉnh mức hoàn trả và chi phí thuốc. Chính phủ cũng đặt mục tiêu giảm đáng kể thâm hụt của hệ thống an sinh xã hội trong năm 2027.

Kế hoạch ngân sách được công bố trong bối cảnh chi phí vay của Pháp gia tăng. Theo số liệu được công bố cùng dự thảo, nợ công có thể lên 121,7% GDP vào năm 2027, trong khi thâm hụt ngân sách được dự báo duy trì trên mức 5% GDP. Đây là những yếu tố tiếp tục gây sức ép đối với tài chính công của nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng euro.

Chính phủ cho biết mục tiêu của kế hoạch là kiểm soát thâm hụt, đồng thời duy trì các khoản chi được xác định là ưu tiên. Tuy nhiên, dự thảo được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Pháp không có đa số ổn định, khiến Chính phủ phải tiến hành thương lượng với các lực lượng chính trị để tìm kiếm sự ủng hộ.

Dự luật ngân sách năm 2027 sẽ được đưa ra Quốc hội xem xét trong những tuần tới. Nội dung dự thảo có thể được điều chỉnh trong quá trình thảo luận trước khi được quyết định.

Lê Hà.

Từ khóa:

#Công bố #Chính phủ #Chi phí #Tài chính #Euro #Kế hoạch #Quốc hội Pháp

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