Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ Dự án Mở rộng bãi chôn lấp chất thải xã Sao Vàng

Sáng 1/10, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm tại xã Sao Vàng. Đây là dự án được tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành để đưa vào vận hành, đáp ứng yêu cầu xử lý rác thải trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Dự án Mở rộng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm xã Sao Vàng có diện tích hơn 6,2 ha, thời gian thi công 90 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/9/2026. Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hố chôn lấp số 1 phải hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 30/9/2026.

Đơn vị thi công đang huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Sao Vàng, đến ngày 26/9, tiến độ chung của dự án mới đạt khoảng 41,47%; riêng hố chôn lấp số 1 đạt khoảng 80% khối lượng. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Các hạng mục còn lại chủ yếu gồm hoàn thiện nền đáy hố, rải bạt chống thấm HDPE, lắp đặt hệ thống thu gom nước rỉ rác và các hạng mục phụ trợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo tại hiện trường.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu UBND xã Sao Vàng và các đơn vị liên quan tập trung cao nhất nhân lực, máy móc, vật tư; tổ chức thi công liên tục, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, khẩn trương hoàn thành, đưa hố chôn lấp số 1 vào vận hành.

Trong quá trình thực hiện, UBND xã Sao Vàng chủ động xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh vượt thẩm quyền hoặc trường hợp tiến độ thực hiện không bảo đảm theo yêu cầu.

Hải Đăng