Fed cảnh báo AI có thể gây áp lực lạm phát trong năm 2027

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook ngày 1/10 cảnh báo sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng những áp lực lạm phát phát sinh từ quá trình này có thể trở thành một trong những rủi ro chính đối với nền kinh tế Mỹ trong năm 2027.

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Phát biểu tại một sự kiện do Fed chi nhánh New York tổ chức, bà Cook nhận định việc mở rộng hạ tầng AI có thể tạo ra những áp lực lạm phát kéo dài hơn dự kiến, đồng thời cho rằng đây là “một trong những vấn đề chính” khiến bà quan ngại về triển vọng năm 2027.

Theo bà Cook, về dài hạn, AI có thể giúp nâng cao năng suất và tạo ra tác động giảm lạm phát. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là thời điểm những lợi ích về năng suất này xuất hiện, cũng như những nút thắt mới có thể phát sinh trong quá trình mở rộng công nghệ AI.

Bà Cook cũng lưu ý các cú sốc về nguồn cung đang xảy ra thường xuyên hơn và có tác động dai dẳng hơn dự kiến, khiến yếu tố này ngày càng được chú ý trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ. Những diễn biến địa chính trị, trong đó có xung đột tại Trung Đông, cũng có thể tiếp tục gây sức ép lên chuỗi cung ứng.

Theo bà Cook, trước đây Fed thường có xu hướng “bỏ qua” các cú sốc nguồn cung trong hoạch định chính sách, bởi việc thắt chặt tiền tệ khó có thể tác động trực tiếp đến giá dầu hoặc tình hình chiến sự. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ có thể làm chậm tăng trưởng việc làm và sản lượng, những yếu tố mà Fed cũng phải cân nhắc.

Hồi tháng trước, Fed đã quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, nhằm đưa lạm phát quay về mức mục tiêu 2% của Fed “kịp thời hơn”. Theo thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng, lạm phát đạt 3,4% trong tháng 8 và đã cao hơn mục tiêu trong hơn 5 năm rưỡi qua.

Những cảnh báo của bà Cook cho thấy Fed đang phải cân nhắc đồng thời tác động dài hạn của AI đối với năng suất và những áp lực lạm phát có thể phát sinh trong quá trình mở rộng đầu tư vào công nghệ này. Cách thức và thời điểm những tác động này xuất hiện sẽ là vấn đề đáng chú ý đối với triển vọng chính sách tiền tệ năm 2027.

Thanh Giang