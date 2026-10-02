Ông Elon Musk tham gia dự án của Mỹ định hình tương lai tác chiến tự động

Tỷ phú công nghệ Elon Musk được đưa vào một nỗ lực cấp cao của Mỹ nhằm nghiên cứu và định hình tương lai tác chiến, trong bối cảnh Washington thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), vũ khí tự động và robot phục vụ quân sự.

Lầu Năm Góc đang hướng tới việc xây dựng một lực lượng quân sự trong đó trí tuệ nhân tạo, vũ khí tự động và robot ngày càng đóng vai trò lớn trong hoạt động tác chiến. Trong nỗ lực này, tỷ phú công nghệ Elon Musk được mời tham gia một sáng kiến cấp cao nhằm nghiên cứu tương lai của chiến tranh.

Theo nội dung được công bố, Lầu Năm Góc đã thành lập một bộ phận mới tập trung vào tác chiến tự động, với nhiệm vụ phát triển và triển khai các hệ thống robot và tự động trong quân đội Mỹ. Washington hướng tới việc đưa các hệ thống này vào hoạt động trên nhiều môi trường, gồm trên bộ, trên biển, trên không và có khả năng cả trong không gian.

Đáng chú ý, Mỹ cũng công bố Dự án Meridian, một sáng kiến nghiên cứu tương lai tác chiến do Giám đốc công nghệ của Bộ Quốc phòng Mỹ Emil Michael phụ trách. Dự án được đồng dẫn dắt bởi tỷ phú Elon Musk, cùng Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, và cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich.

Tuy nhiên, việc đưa các hệ thống tự động vào tác chiến cũng đặt ra những vấn đề về kiểm soát và trách nhiệm. Khi máy móc có khả năng lựa chọn mục tiêu và đưa ra quyết định với tốc độ chiến đấu, câu hỏi đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót, cũng như liệu con người có đủ khả năng can thiệp trước khi một hệ thống tự động khai hỏa.

Bên cạnh đó, việc các đối thủ cùng triển khai vũ khí tự động có thể làm gia tăng những thách thức mới trên chiến trường. Mỹ đang xây dựng cơ cấu chỉ huy và nghiên cứu công nghệ cần thiết để đưa tác chiến bằng robot trở thành một phần thực tế của hoạt động quân sự.

Cuộc cạnh tranh hiện nay không chỉ nhằm phát triển những hệ thống máy móc thông minh hơn, mà còn đặt ra vấn đề về việc con người sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với chiến trường như thế nào khi các hệ thống máy móc ngày càng tham gia trực tiếp vào hoạt động tác chiến.

Bích Hồng