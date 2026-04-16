Ba Lan, Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện

Ba Lan và Nhật Bản đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Tokyo ngày 15/4/2026. Ảnh: TVP World

Phát biểu sau cuộc hội đàm tại Tokyo với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 15/4, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết khuôn khổ hợp tác mới sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, chính trị cũng như thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước. Đây cũng là bước đi thể hiện nỗ lực của Warsaw trong việc mở rộng quan hệ tại châu Á và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Theo thỏa thuận, Ba Lan và Nhật Bản sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh, cơ sở hạ tầng, năng lượng hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp và công nghệ cao. Hai bên cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp mỗi nước tại thị trường của nhau.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký kết một số văn kiện hợp tác, bao gồm thỏa thuận về an sinh xã hội nhằm bảo đảm quyền lợi lương hưu cho công dân làm việc tại mỗi nước, cũng như các bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và phối hợp giữa các cơ quan vũ trụ.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, Ba Lan hiện là đối tác “bình đẳng” với Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao hình mẫu phát triển của Tokyo. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi ghi nhận đà tăng trưởng kinh tế ổn định của Ba Lan và tiềm năng hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại Ukraine, Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ba Lan và Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2015, với trọng tâm ban đầu là hợp tác kinh tế. Những năm gần đây, quan hệ song phương đã mở rộng sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là năng lượng hạt nhân, khi Ba Lan thúc đẩy kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người của Ba Lan tính theo sức mua tương đương hiện đã tiệm cận mức của Nhật Bản, phản ánh quá trình tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Ba Lan trong nhiều thập kỷ qua.

Minh Phương

Nguồn: Nation Thailand, TVP World