Công an Thanh Hóa gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Chiều 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (4/10/1961 - 4/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC&CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53-LCT công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về PCCC và sự phát triển của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ngày 4/10 hằng năm đã được Bộ Công an công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC &CNCH.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh.

Ngày 20/8/2014, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở tách Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 17/9/2018, thực hiện Quyết định của Bộ Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh được sáp nhập vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức thành Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Từ 7 cán bộ, chiến sĩ của Đội Công an Cứu hỏa ngày đầu, đến nay lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, với 15 đội công tác, đóng quân tại 11 khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, lực lượng đã trực tiếp tổ chức, tham gia xử lý hơn 1.095 vụ cháy và hơn 550 vụ cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn thoát nạn, cứu sống 281 người; tìm kiếm 414 thi thể nạn nhân; hỗ trợ hơn 3.500 người dân thoát khỏi nguy cơ đuối nước trong thiên tai; bảo đảm an toàn cho nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh.

Đại diện cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận những thành tích trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhiều cá nhân được tặng Huân chương Dũng cảm cùng nhiều phần thưởng cao quý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ, sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong sự nghiệp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Trước yêu cầu đặt ra trong tiến trình đổi mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu đối với công tác PCCC và CNCH. Xác định đây là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, cảnh báo, chỉ huy, điều hành; từng bước hình thành khả năng dự báo và quản trị rủi ro tốt hơn, không để nguy cơ nhỏ tích tụ thành sự cố lớn.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH thực chất, hiệu quả, vững chắc từ cơ sở. Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và bảo đảm các điều kiện, nguồn lực cho công tác PCCC&CNCH.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, an toàn của Nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

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