Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu của NATO

Vân Bình (Nguồn: Reuters, Euronews)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ zloty (tương đương khoảng 5,5 tỷ USD) để mở rộng mạng lưới đường ống nhiên liệu trong nước, kết nối với hệ thống Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO – mạng lưới đường ống dùng để cung cấp nhiên liệu như xăng máy bay, xăng dầu và diesel cho lực lượng đồng minh trong thời chiến.

Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu của NATO

Ba Lan vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ zloty (tương đương khoảng 5,5 tỷ USD) để mở rộng mạng lưới đường ống nhiên liệu trong nước, kết nối với hệ thống Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO – mạng lưới đường ống dùng để cung cấp nhiên liệu như xăng máy bay, xăng dầu và diesel cho lực lượng đồng minh trong thời chiến.

Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu của NATO

Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, thỏa thuận sơ bộ giữa Bộ Quốc phòng Ba Lan và nhà điều hành đường ống (PERN) (hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu thuộc sở hữu và được vận hành bởi PERN S.A., một công ty nhà nước của Ba Lan), đã được ký kết tại Warsaw, mở đường cho việc xây dựng khoảng 300 km đường ống mới từ biên giới Đức đến căn cứ của PERN gần Bydgoszcz. Đây là một phần của thỏa thuận khung giữa PERN và Tổ chức Đầu tư của NATO, cho phép Ba Lan chính thức tham gia Hệ thống đường ống Trung Âu (CEPS).

Về mặt tài chính, Ba Lan chịu trách nhiệm chính với khoản đầu tư 5,5 tỷ USD, trong khi NATO hỗ trợ khoảng 16,5 triệu USD để khởi động dự án. Nội dung của thỏa thuận tập trung vào việc tích hợp cơ sở hạ tầng của Ba Lan vào mạng lưới NATO, đảm bảo dòng chảy nhiên liệu an toàn và hiệu quả. Dự án không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự mà còn có tiềm năng mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự trong tương lai.

Theo giới phân tích, việc tích hợp Ba Lan vào CEPS có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Trước hết, điều này giúp củng cố khả năng phục hồi của Ba Lan trước các cuộc khủng hoảng nhiên liệu, giảm sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải truyền thống. Bên cạnh đó, việc kết nối trực tiếp với mạng lưới NATO dài 5.300 km ở Tây Âu cũng sẽ giúp Ba Lan đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nhanh chóng và an toàn cho lực lượng vũ trang của nước này, cũng như các đồng minh NATO đóng quân dọc sườn phía Đông. Điều này không chỉ nâng cao vị thế chiến lược của Ba Lan trong khu vực mà còn góp phần vào an ninh chung của châu Âu.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, Euronews)

Từ khóa:

#Ba lan #Nhiên liệu #Nato #hệ thống #kết nối #Đầu tư #Thỏa thuận

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Tổng thống Iran cân nhắc dời thủ đô từ Tehran về phía Nam

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Masoud Pezeshkian vừa cho biết, Iran đang xem xét khả năng dời thủ đô khỏi Tehran, hướng về khu vực phía Nam đất nước, trong bối cảnh khủng hoảng nước và tình trạng sụt lún đất nghiêm trọng đang đe dọa tính bền vững của thủ đô hiện tại.
Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Israel chấp nhận kế hoạch hòa bình Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau vụ tấn công Doha khiến Israel chịu sức ép chưa từng có, buộc Thủ tướng Netanyahu phải nhượng bộ trong kế hoạch hòa bình Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ngày 04/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Israel đã chấp thuận “đường...
Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Ấn Độ ngày 8-9/10

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Văn phòng chính phủ Anh vừa thông báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ấn Độ trong 2 ngày 08-09/10, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang biến động mạnh. Trọng tâm chuyến thăm là củng cố quan hệ chiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long