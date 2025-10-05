Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu của NATO

Ba Lan vừa công bố kế hoạch đầu tư 20 tỷ zloty (tương đương khoảng 5,5 tỷ USD) để mở rộng mạng lưới đường ống nhiên liệu trong nước, kết nối với hệ thống Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO – mạng lưới đường ống dùng để cung cấp nhiên liệu như xăng máy bay, xăng dầu và diesel cho lực lượng đồng minh trong thời chiến.

Ba Lan chi 5,5 tỷ USD để kết nối vào hệ thống đường ống nhiên liệu Central Europe Pipeline System (CEPS) của NATO

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết, thỏa thuận sơ bộ giữa Bộ Quốc phòng Ba Lan và nhà điều hành đường ống (PERN) (hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu thuộc sở hữu và được vận hành bởi PERN S.A., một công ty nhà nước của Ba Lan), đã được ký kết tại Warsaw, mở đường cho việc xây dựng khoảng 300 km đường ống mới từ biên giới Đức đến căn cứ của PERN gần Bydgoszcz. Đây là một phần của thỏa thuận khung giữa PERN và Tổ chức Đầu tư của NATO, cho phép Ba Lan chính thức tham gia Hệ thống đường ống Trung Âu (CEPS).

Về mặt tài chính, Ba Lan chịu trách nhiệm chính với khoản đầu tư 5,5 tỷ USD, trong khi NATO hỗ trợ khoảng 16,5 triệu USD để khởi động dự án. Nội dung của thỏa thuận tập trung vào việc tích hợp cơ sở hạ tầng của Ba Lan vào mạng lưới NATO, đảm bảo dòng chảy nhiên liệu an toàn và hiệu quả. Dự án không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự mà còn có tiềm năng mở rộng sang cơ sở hạ tầng dân sự trong tương lai.

Theo giới phân tích, việc tích hợp Ba Lan vào CEPS có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và năng lượng của quốc gia Đông Âu này. Trước hết, điều này giúp củng cố khả năng phục hồi của Ba Lan trước các cuộc khủng hoảng nhiên liệu, giảm sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải truyền thống. Bên cạnh đó, việc kết nối trực tiếp với mạng lưới NATO dài 5.300 km ở Tây Âu cũng sẽ giúp Ba Lan đảm bảo nguồn cung nhiên liệu nhanh chóng và an toàn cho lực lượng vũ trang của nước này, cũng như các đồng minh NATO đóng quân dọc sườn phía Đông. Điều này không chỉ nâng cao vị thế chiến lược của Ba Lan trong khu vực mà còn góp phần vào an ninh chung của châu Âu.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, Euronews)