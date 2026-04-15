Ba Đình đánh thức tiềm năng du lịch

Từng là mảnh đất khắc ghi những dấu ấn hào hùng của cuộc khởi nghĩa Ba Đình lịch sử, xã Ba Đình hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Với tư duy mới và cách làm sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đang từng bước đánh thức những tiềm năng, quyết tâm đưa “ngành công nghiệp không khói” trở thành trụ cột phát triển kinh tế bền vững.

Di tích danh thắng quốc gia Động Từ Thức, xã Ba Đình được đầu tư, tôn tạo thu hút đông đảo du khách tham quan.

Về xã Ba Đình những ngày này, chúng ta dễ dàng cảm nhận được luồng sinh khí mới đang len lỏi qua từng nếp nhà, cung đường. Không chỉ có những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài, xã Ba Đình còn sở hữu “báu vật” vô giá là Khu Di tích lịch sử quốc gia Ba Đình. Đây không chỉ là nơi lưu giữ linh hồn của cuộc khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX mà còn là điểm tựa tinh thần để chính quyền và Nhân dân nơi đây xây dựng thương hiệu du lịch về nguồn đầy tự hào.

Cùng với di tích lịch sử ấy, Ba Đình còn được ban tặng Động Từ Thức - thắng cảnh cấp quốc gia kỳ vĩ, mê hoặc lòng người bởi truyền thuyết tình yêu Từ Thức- Giáng Hương, gắn với tín ngưỡng dân gian và giá trị nghệ thuật thiên nhiên độc đáo. Đây là điểm đến tâm linh - sinh thái giàu tiềm năng, có thể trở thành trung tâm thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch phía Bắc tỉnh Thanh Hóa. Tháng Giêng vừa qua, UBND xã Ba Đình đã long trọng tổ chức Lễ hội Từ Thức, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân và hàng vạn du khách. Chị Dương Thanh Huyền, người dân địa phương, cho biết: “Thông qua việc tổ chức trang trọng lễ hội Từ Thức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, những giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của địa phương đã được giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong, ngoài tỉnh. Từ đó thu hút đông đảo du khách đến tham quan, giúp kích cầu các hoạt động dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương”.

Không chỉ có các điểm di tích lịch sử, thắng cảnh quốc gia, xã Ba Đình còn sở hữu 6 di tích cấp tỉnh, như mộ và đền thờ Trịnh Minh, bia thờ nữ tướng Lê Thị Hoa, đình Tuân Đạo, nhà thờ họ Nguyễn Trọng, nghè Đông Kinh, động Bạch Á... là những hạt ngọc quý trong kho tàng văn hóa - lịch sử địa phương.

Mỗi di tích là một câu chuyện, một huyền thoại, một lớp trầm tích văn hóa được lưu giữ qua bao thế hệ. Khi được kết nối trong cùng một địa giới hành chính mới, xã Ba Đình chính là “một bảo tàng sống” - nơi có thể tổ chức các tour du lịch kết nối di sản đặc biệt hấp dẫn.

Nhận thức được tiềm năng lớn để phát triển du lịch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ba Đình đã xác định “Đẩy mạnh phát triển du lịch từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với xác định nhiệm vụ, xã đang từng bước xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa, giáo dục truyền thống và sản phẩm đặc trưng địa phương. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng những điểm đến như Động Từ Thức - Khu Di tích lịch sử cách mạng Ba Đình - động Bạch Á - đền Lê Thị Hoa thành tuyến du lịch sinh thái - lịch sử - tâm linh liên hoàn, mở ra hướng phát triển du lịch xanh, du lịch học đường và du lịch cuối tuần.

Xã Ba Đình trong không gian mới rộng lớn, với sự đa dạng di tích lịch sử, thắng tích của thiên nhiên giàu giá trị văn hóa cũng là điều kiện để quy hoạch du lịch bài bản, khoa học và có tầm nhìn dài hạn. Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Ba Đình, cho biết: "Với định hướng xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Ba Đình không chỉ mong muốn làm du lịch để tăng con số khách tham quan, mà mục tiêu cao hơn là để mỗi người dân Ba Đình đều có thể sống tốt trên chính mảnh đất di sản này. Do đó, việc phát triển du lịch luôn gắn liền với nhiệm vụ XDNTM nâng cao, từng bước huy động sự vào cuộc của người dân để xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh sạch đẹp và quảng bá về những điểm đến, những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương”.

Thực tế cho thấy, tiềm năng phát triển du lịch của xã Ba Đình rất lớn, song hiện nay hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu, các khu điểm du lịch chưa được đầu tư xứng tầm. Đồng thời, nhận thức về du lịch của cộng đồng còn hạn chế. Ông Mai Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Đình, cho biết: Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, UBND xã Ba Đình mong muốn các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ về hạ tầng, cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển du lịch. Đồng thời, hỗ trợ xúc tiến quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện để địa phương trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; phát triển du lịch vùng, kết nối với các điểm du lịch lân cận để hình thành tour, tuyến, tham gia các chương trình du lịch của tỉnh”.

Xã Ba Đình hôm nay không chỉ là một địa danh trong sách sử, mà đang vươn mình trở thành điểm đến “xanh - bền vững- giàu bản sắc”. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ chính quyền các cấp, tin rằng du lịch sẽ sớm trở thành động lực chính, đưa kinh tế xã Ba Đình cất cánh, xứng đáng với tầm vóc của một vùng đất anh hùng.

Bài và ảnh: Lê Hòa