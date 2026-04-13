Australia và Mỹ tăng cường hỗ trợ khoáng sản quan trọng với 3,5 tỷ USD

Australia và Mỹ đã cam kết hơn 5 tỷ đô la Australia (tương đương 3,5 tỷ USD) để hỗ trợ một loạt dự án khoáng sản quan trọng, gần gấp đôi mức cam kết khi hai nước đạt thỏa thuận hợp tác cách đây 6 tháng.

Các mẫu khoáng chất đất hiếm được trưng bày trong chuyến tham quan cơ sở sản xuất khoáng chất đất hiếm Mountain Pass của Molycorp tại Mountain Pass, California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nguồn vốn nhằm hỗ trợ các dự án của Australia trong việc phát triển và tinh chế các kim loại thiết yếu cho các ngành như quốc phòng, sản xuất tiên tiến và quá trình chuyển đổi năng lượng - một thị trường lâu nay bị Trung Quốc chi phối.

Theo tuyên bố khi hai bên đạt khuôn khổ thỏa thuận vào tháng 10 năm ngoái, động thái này nhằm hỗ trợ quá trình tái công nghiệp hóa nền sản xuất công nghệ cao của Mỹ, đồng thời giúp “đối phó với sự thống trị xuất khẩu của Trung Quốc và bảo đảm khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng phương Tây”.

Theo thỏa thuận đó, Australia và Mỹ đã đồng ý mỗi bên cung cấp ít nhất 1 tỷ USD đầu tư cho danh mục khoảng 8,5 tỷ USD các dự án khoáng sản quan trọng ưu tiên tại hai nước trong vòng 6 tháng tiếp theo.

Australia có nguồn cung dồi dào các khoáng sản quan trọng như đất hiếm, nhưng Trung Quốc lại nắm ưu thế trong công đoạn tinh chế vốn phức tạp về kỹ thuật và gây nhiều tác động môi trường.

Bộ trưởng Tài nguyên Australia Madeleine King cho biết trong một tuyên bố: “Australia và Mỹ đang thực hiện các cam kết đã được đưa ra tại Nhà Trắng, với các dự án ưu tiên tại Australia hỗ trợ sản xuất đất hiếm và khoáng sản quan trọng”. Bà nói thêm: “Australia đang đi đầu toàn cầu trong việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng thiết yếu đối với khoáng sản quan trọng và đất hiếm, vốn đóng vai trò then chốt đối với an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Australia và các đối tác thương mại.”

Thanh Vân

Nguồn Reuters.