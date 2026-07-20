Australia khai mạc diễn tập không quân Pitch Black 2026

Australia ngày 20/7 chính thức khai mạc Diễn tập Pitch Black 2026, một trong những cuộc diễn tập không quân đa quốc gia lớn nhất khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập kéo dài gần ba tuần nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và hợp tác quốc phòng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hai máy bay Rafale của Không quân Ấn Độ được sắp xếp hướng dẫn sau khi hạ cánh tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) Darwin để tham gia cuộc tập trận Pitch Black 2026. Ảnh: RAAF.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, cuộc diễn tập diễn ra từ 20/7 đến 7/8, quy tụ khoảng 2.500 quân nhân, gần 100 máy bay của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) và lực lượng không quân đến từ 20 quốc gia.

Các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại các căn cứ không quân Darwin và Tindal thuộc Vùng lãnh thổ Bắc Australia, cùng căn cứ Amberley ở bang Queensland.

Các nước cử máy bay tham gia diễn tập gồm Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Philippines, Papua New Guinea, Thái Lan, Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác như Anh, New Zealand, Canada, Malaysia, Brunei, Fiji, Phần Lan và Thụy Điển cũng cử lực lượng tham gia dưới hình thức sĩ quan phối thuộc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia mạnh hơn khi hợp tác chặt chẽ với các đối tác và đồng minh. Ông cho biết Pitch Black góp phần tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, đồng thời thể hiện cam kết của Canberra đối với hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.

Chuẩn tướng không quân Micka Gray, Chuẩn tướng không quân Matthew McCormack và Trung tá Rowan Paice cùng các nhân viên tham gia khác chuẩn bị cho cuộc diễn tập. Ảnh: ABC News.

Tư lệnh cuộc diễn tập, Chuẩn tướng Không quân Matthew McCormack, cho biết các khoa mục huấn luyện được xây dựng dựa trên kịch bản tác chiến cường độ cao trong môi trường nhiều mối đe dọa, nhưng không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tình huống cụ thể nào. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Pitch Black là nâng cao trình độ tác chiến, khả năng phối hợp và tăng cường năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng không quân đồng minh.

Diễn tập Pitch Black được tổ chức hai năm một lần từ năm 1981. Năm nay, cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp.

Bích Hồng

Nguồn: Chính phủ Australia, ABC Australia