Australia điều tra nghi vấn khủng bố vụ xả súng tại Bondi, siết luật kiểm soát súng đạn

Australia đang chìm trong không khí tang thương sau vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong gần ba thập niên, xảy ra tại bãi biển Bondi Sydney, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ việc không chỉ gây chấn động dư luận mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cực đoan hóa và hiệu quả của luật kiểm soát súng hiện hành.

Australia điều tra nghi vấn khủng bố trong vụ xả súng tại Bondi. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công diễn ra trong lễ mừng Hanukkah của cộng đồng Do Thái, khi hai đối tượng là cha con đã nổ súng vào đám đông. Người cha, 50 tuổi, bị lực lượng an ninh bắn hạ tại chỗ, trong khi người con trai 24 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Cảnh sát Australia xác nhận các nghi phạm là hai cha con, song chưa công bố chính thức danh tính. Truyền thông địa phương cho biết họ là Sajid Akram và Naveed Akram. Theo Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke, người cha nhập cảnh Úc năm 1998 theo diện du học và cư trú hợp pháp, còn người con sinh ra tại Australia và là công dân nước này

Theo các nguồn tin, cảnh sát phát hiện hai lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong xe của các nghi phạm, làm dấy lên nghi vấn về động cơ khủng bố. Một số nguồn tin cho biết hai đối tượng được cho là đã tuyên thệ trung thành với IS, song Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, hiện chưa có bằng chứng cho thấy họ là thành viên của một tổ chức khủng bố có tổ chức, dù hành động mang dấu ấn cực đoan rõ rệt.

Đáng chú ý, nghi phạm lớn tuổi sở hữu giấy phép sử dụng súng từ năm 2015 và đăng ký hợp pháp sáu khẩu súng.

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon cho hay, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra toàn diện động cơ, quá trình cực đoan hóa cũng như các lỗ hổng trong công tác giám sát sau cấp phép sử dụng súng. Ông cho biết: “Nhiều yếu tố vẫn đang được làm rõ và chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng”.

Vụ việc đã nhanh chóng thổi bùng tranh luận về hiệu quả của luật kiểm soát súng tại Australia, quốc gia vốn được xem là có hệ thống quản lý súng nghiêm ngặt hàng đầu thế giới kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996.

Thủ tướng Anthony Albanese đề xuất luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau vụ xả súng hàng loạt ở bãi biển Bondi. Ảnh: AP.

Phát biểu ngày 15/12, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ sẽ đề nghị nội các xem xét siết chặt các quy định hiện hành, trong đó có khả năng giới hạn số lượng vũ khí được phép sở hữu và rút ngắn thời hạn hiệu lực của giấy phép. Ông nhấn mạnh: “Con người và hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Giấy phép sử dụng súng không nên được xem là vĩnh viễn”.

Cùng ngày, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết, chính quyền bang đang cân nhắc triệu tập lại quốc hội địa phương nhằm thúc đẩy nhanh các sửa đổi luật liên quan đến súng đạn.

Vụ xả súng tại Bondi được xem là phép thử lớn đối với hệ thống an ninh và kiểm soát vũ khí của Australia, trong bối cảnh chủ nghĩa cực đoan và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: CBS, The Guardian