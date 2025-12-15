Xả súng gây rúng động tại Australia

Cảnh sát Australia sáng ngày 15/12 cho biết, số người chết trong vụ xả súng hàng loạt hôm 14/12 tại lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi, Sydney, đã tăng lên 16 người.

Lực lượng cứu hộ đưa một nạn nhân lên xe cứu thương sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney, hôm 14 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Vụ xả súng do 2 tay súng tiến hành xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút chiều ngày 14/12 nhằm vào nhiều người đang tham dự sự kiện mừng lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong gần ba thập kỷ tại quốc gia có luật kiểm soát súng vô cùng nghiêm ngặt.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết, 16 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 nghi phạm và 40 người khác vẫn đang phải nằm viện sau vụ xả súng.

Cảnh sát cũng tuyên bố, vụ nổ súng là một “vụ khủng bố” và cho biết họ đã tìm thấy các “thiết bị nổ tự chế” khả nghi trong một chiếc xe gần bãi biển, được cho là có liên quan đến nghi phạm đã chết. Cuộc điều tra “quy mô lớn” và “phức tạp” về vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia. Tại một cuộc họp báo sau đó, ông Albanese gọi vụ tấn công là "một hành động bài Do Thái độc ác, một cuộc khủng bố đã giáng một đòn mạnh vào trái tim của quốc gia chúng ta... Australia sẽ không bao giờ khuất phục trước sự chia rẽ, bạo lực hay thù hận, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess cho biết, mức độ đe dọa khủng bố quốc gia sẽ vẫn ở mức “có thể xảy ra”, nghĩa là có hơn 50% khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên đất liền hoặc lên kế hoạch tấn công trong vòng mười hai tháng tới.

An ninh được tăng cường tại Australia sau vụ xả súng tại Sydney. Ảnh: AP.

Các sự kiện Hanukkah tương tự dự kiến ​​diễn ra ở Melbourne đã bị hủy bỏ do lo ngại về an toàn, và lực lượng cảnh sát bổ sung đã được triển khai đến các vùng ngoại ô phía đông nam thành phố, nơi có đông dân cư Do Thái sinh sống.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đều bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn về thảm kịch tại Sydney. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trên Twitter rằng ông rất kinh hãi và “trái tim ông hướng về cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới”.

Trong một bài đăng trên mạng X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Australia nhắm vào một lễ kỷ niệm của người Do Thái. Chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới này”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi ở Sydney, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Thúy Hà

Nguồn: ABC/Xinhua