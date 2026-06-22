Australia bán công nghệ radar tiên tiến cho Canada trong thỏa thuận kỷ lục trị giá 1,7 tỷ USD

Australia cho biết sẽ bán công nghệ radar tiên tiến có khả năng phát hiện tên lửa tầm xa cho Canada theo một thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ đô la Australia (1,75 tỷ USD), là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của nước này.

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Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles (bên trái) và Thứ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng Stephen Fuhr của Canada tại một cuộc họp báo ngày 21/6/2026. Ảnh: ABC News.

Theo thỏa thuận được ký cuối tuần qua tại Canberra, Chính phủ Canada thông qua Thứ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng Stephen Fuhr đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Đây là một phần trong chương trình hợp tác quốc phòng quy mô lớn giữa hai nước, với tổng giá trị ước tính khoảng 6 tỷ USD.

Hệ thống radar A-OTHR có khả năng phát hiện và theo dõi máy bay, tàu thuyền và tên lửa từ khoảng cách xa, phục vụ giám sát không phận khu vực Bắc Cực. Ảnh: BAE Systems.

Thỏa thuận này là lần đầu tiên Australia bán ra nước ngoài loại radar được gọi là công nghệ radar vượt đường chân trời (A-OTHR), và sẽ hỗ trợ Canada trong việc giám sát khu vực Bắc Cực. Hệ thống radar A-OTHR có khả năng phát hiện và theo dõi máy bay, tàu thuyền và tên lửa từ khoảng cách xa, phục vụ giám sát không phận khu vực Bắc Cực. Hệ thống dự kiến có thể đạt tầm hoạt động lên tới khoảng 3.000 km. Theo kế hoạch, các trạm phát và thu tín hiệu của hệ thống A-OTHR sẽ được đặt tại miền nam tỉnh Ontario, khu vực Kawartha Lakes, và dự kiến đi vào vận hành vào năm 2029.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết trong một tuyên bố: “Thỏa thuận hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong thương mại quốc phòng của Australia và đặt nền tảng cho hợp tác sâu rộng hơn, cùng có lợi trong ngành công nghiệp quốc phòng với Canada”.

Khu vực Bắc Cực của Canada chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất liền của nước này, nhưng dân cư thưa thớt và có ít cơ sở hạ tầng. Thứ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng của Canada, Stephen Fuhr, cho biết: “Canada đang tăng cường an ninh Bắc Cực thông qua dự án radar vượt đường chân trời Bắc Cực. Dự án này là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm xây dựng một mạng lưới giám sát và liên lạc tích hợp tại Bắc Cực, giúp Canada nâng cao năng lực theo dõi, hiểu và phản ứng trước các hoạt động trong khu vực này”.

Chính phủ Canada cho biết, đây là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực giám sát Bắc Cực trong khuôn khổ hợp tác phòng thủ chung NORAD, nhằm phát hiện sớm các hoạt động trên không phận và các mối đe dọa tên lửa bay đơn lẻ. Giới chuyên gia nhận định radar vượt đường chân trời được xem là thành phần quan trọng trong năng lực cảnh báo sớm tại Bắc Cực, khu vực đang ngày càng có vai trò chiến lược trong cấu trúc an ninh khu vực.

Thanh Vân