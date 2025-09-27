ASEAN tái khẳng định cam kết thương mại tự do, công bằng, cảnh báo xu hướng bảo hộ

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 tại Kuala Lumpur đã bế mạc sau 5 ngày làm việc, với tuyên bố tái khẳng định cam kết duy trì trật tự thương mại đa phương tự do và công bằng, đồng thời cảnh báo xu thế bảo hộ mậu dịch đang gia tăng trên toàn cầu.

Họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 57 tại Kuala Lumpur. (Nguồn ảnh: asean.org)

Trong cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz cho biết các bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc nhiều quốc gia đẩy mạnh các biện pháp thương mại đơn phương, có thể đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu. ASEAN nhấn mạnh vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và nhất trí thành lập nhóm công tác địa kinh tế để xây dựng chiến lược ứng phó với những biến động mới.

Hội nghị cũng đánh giá cao tiến triển trong 18 ưu tiên kinh tế dưới vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia năm nay, trong đó có việc xây dựng khung hợp tác chuỗi cung ứng chất bán dẫn và hoàn thiện bộ nguyên tắc phát triển bền vững. Các bộ trưởng ghi nhận bước tiến hướng tới ký kết Nghị định thư thứ hai về hiệp định thương mại nội khối.

Liên quan đến quan hệ đối ngoại, các bộ trưởng nhấn mạnh hợp tác kinh tế với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là một trong những trọng tâm của ASEAN trong năm nay. Bộ trưởng Tengku Zafrul cho biết Tuyên bố chung ASEAN – GCC, được thông qua hồi tháng 5, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng đối tác chiến lược, tạo nền tảng thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển bền vững.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cũng khẳng định tuyên bố này mở ra một chương mới trong quan hệ kinh tế giữa Đông Nam Á và Trung Đông. Ông nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, ASEAN tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do với các đối tác, bao gồm cập nhật với Australia và Trung Quốc, điều chỉnh với Ấn Độ và kế hoạch thảo luận với Hàn Quốc vào tháng tới.

Thành lập năm 1967, ASEAN hiện gồm 10 quốc gia thành viên. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN là cơ chế then chốt nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại trong nội khối và với các đối tác quốc tế.

Bích Hồng