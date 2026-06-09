Apple ra mắt phiên bản trợ lý giọng nói Siri tích hợp AI thế hệ mới

Ngày 8/6, tại Hội nghị Các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) thường niên diễn ra ở trụ sở Cupertino, California (Mỹ), Apple đã chính thức giới thiệu phiên bản trợ lý giọng nói Siri được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), với khả năng nhận diện giọng nói được nâng cấp cùng một ứng dụng độc lập hoàn toàn mới.

Phiên bản trợ lý giọng nói Siri tích hợp AI thế hệ mới. (Nguồn: Apple)

Phiên bản mới mang tên Siri AI cho phép trợ lý ảo khai thác những thông tin chuyên sâu hơn từ mạng internet khi trả lời các truy vấn của người dùng.

Đồng thời, Siri AI có thể tham chiếu các cuộc hội thoại trước đó để truy xuất những dữ liệu như địa chỉ được gửi qua tin nhắn, ngay cả khi thông tin này chưa được chính thức lưu trên thiết bị.

Ví dụ, Siri AI có thể tự động thiết kế thực đơn, tổng hợp công thức nấu ăn trên mạng hoặc từ chính các tin nhắn cá nhân để chuẩn bị cho một buổi tụ họp xem World Cup, đồng thời gửi lời mời tới bạn bè trong các nhóm trò chuyện.

Trong khi đó, chế độ Siri tích hợp với camera có thể nhận diện những gì người dùng đang nhìn thấy và cung cấp các thông tin liên quan. Ví dụ, người dùng có thể hỏi Siri AI liệu một chiếc ba lô đang cân nhắc mua có đáp ứng tiêu chuẩn hành lý xách tay trên máy bay hay không, hoặc có thể đựng vừa một đôi giày leo núi cỡ to bên trong chiếc ba lô đó hay không.

Ngoài ra, Siri AI có thể phân tích thành phần dinh dưỡng của món ăn chỉ bằng hình ảnh.

Mọi hình ảnh và nội dung tìm kiếm được thực hiện thông qua Siri AI sẽ được lưu trữ trong một ứng dụng độc lập mới, hoạt động trên iPhone, iPad và Mac. Nền tảng này đồng thời được tích hợp trực tiếp với hạ tầng điện toán đám mây độc lập của Apple.

Bên cạnh đó, hãng công nghệ Mỹ cho biết Siri AI mang đến trải nghiệm giọng nói hoàn toàn mới, giúp trợ lý phản hồi linh hoạt, tự nhiên và biểu cảm hơn.

Trong giai đoạn triển khai ban đầu, Siri AI chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Các ngôn ngữ khác sẽ được bổ sung trong tương lai, song Apple chưa công bố thời điểm cụ thể.

Trước mắt, phiên bản mới sẽ được triển khai trên iPad, trong khi việc mở rộng sang Apple Watch đang được tiến hành.

Tuy nhiên, Apple lưu ý rằng Siri AI sẽ chưa thể xuất hiện tại thị trường Liên minh châu Âu (EU) cũng như Trung Quốc trong giai đoạn đầu, do hãng đang chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý và quản lý liên quan.

Đáng chú ý, WWDC năm nay cũng đánh dấu hội nghị cuối cùng có sự tham dự của Giám đốc điều hành Tim Cook trên cương vị CEO trước khi ông chính thức chuyển giao vị trí lãnh đạo cho ông John Ternus vào tháng 9 tới.

Với quyết định nghỉ hưu này, ông Tim Cook đã khép lại 15 năm dẫn dắt Apple - giai đoạn chứng kiến giá trị vốn hóa của tập đoàn tăng thêm hơn 4.000 tỷ USD nhờ thành công vượt bậc của hệ sinh thái iPhone.

Phát biểu trước khán phòng, ông Tim Cook bày tỏ “vô cùng biết ơn khi được đồng hành cùng mọi người trong hành trình này,” đồng thời khẳng định “nguồn năng lượng xoay quanh các nền tảng của Apple chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.” Giám đốc điều hành Apple đã nhận được tràng pháo tay kéo dài từ hàng nghìn người tham dự.

Ông John Ternus - người kế nhiệm ông Tim Cook - đã gắn bó với Apple suốt 25 năm qua. Trong 5 năm gần đây, ông Ternus phụ trách mảng kỹ thuật cốt lõi của iPhone, iPad và Mac, qua đó trở thành ứng viên sáng giá nhất cho vị trí CEO.

Sự kiện WWDC năm nay quy tụ các nhà phát triển đến từ khoảng 65 quốc gia tại trụ sở chính của Apple ở Thung lũng Silicon. Khác với lễ ra mắt iPhone thường niên vào mùa Thu, WWDC tập trung chủ yếu vào các nền tảng và phần mềm.

Trong quý 1 đầu năm, doanh số iPhone ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số tại hầu hết các thị trường mà Apple đang hoạt động, cho thấy sức hút của hệ sinh thái sản phẩm của hãng vẫn rất lớn bất chấp những thách thức trong cuộc đua AI./.

Theo TTXVN