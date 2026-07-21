Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN

Thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh để năng cao chất lượng dịch vụ điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai Ứng dụng Chăm sóc khách hàng EVN (App EVN) trên thiết bị di động, giúp khách hàng sử dụng điện dễ dàng tra cứu thông tin, theo dõi quá trình sử dụng điện cũng như thực hiện các dịch vụ điện trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.

Ứng dụng EVN CSKH được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cho phép khách hàng chủ động quản lý toàn bộ thông tin sử dụng điện mọi lúc, mọi nơi chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet.

Khi cài đặt và đăng nhập ứng dụng EVN CSKH, khách hàng có thể sử dụng nhiều tiện ích nổi bật như:

1.Tra cứu chỉ số điện, sản lượng điện tiêu thụ theo tháng để chủ động theo dõi tình hình sử dụng điện của gia đình, cơ quan, đơn vị;

2. Kiểm tra hóa đơn tiền điện, lịch sử thanh toán và số tiền điện phải trả hàng tháng;

3. Nhận thông báo ngừng, giảm cung cấp điện, lịch cắt điện phục vụ sửa chữa, bảo trì lưới điện;

4. Thanh toán tiền điện trực tuyến thông qua các ngân hàng và ví điện tử liên kết;

5. Đăng ký các dịch vụ điện trực tuyến như: cấp điện mới, thay đổi thông tin hợp đồng, thay đổi mục đích sử dụng điện, kiểm tra công tơ, các yêu cầu về dịch vụ điện;

6. Gửi yêu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh sự cố điện trực tiếp đến ngành Điện;

7. Cập nhật thông tin sử dụng điện, thông báo chăm sóc khách hàng nhanh chóng và chính xác.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH

Bước 1: Tải ứng dụng

Khách hàng truy cập CH Play (đối với điện thoại Android) hoặc App Store (đối với điện thoại iPhone), nhập từ khóa “EVN CSKH” để tải và cài đặt ứng dụng.

Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản

Sau khi cài đặt thành công, khách hàng mở ứng dụng và đăng nhập bằng mã khách hàng (được in trên hóa đơn tiền điện hoặc thông báo tiền điện). Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Bước 3: Liên kết và quản lý thông tin sử dụng điện

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin liên quan đến hợp đồng mua bán điện, sản lượng điện tiêu thụ, hóa đơn thanh toán và các dịch vụ điện đang sử dụng.

Bước 4: Khai thác các tiện ích số

Khách hàng có thể tra cứu thông tin, thanh toán tiền điện, gửi yêu cầu dịch vụ điện hoặc nhận thông báo từ ngành Điện ngay trên ứng dụng mà không cần đến trực tiếp Điện lực.

Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, minh bạch thông tin sử dụng điện mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ theo hướng hiện đại, công khai và thuận tiện.

LP