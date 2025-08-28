Áp thấp nhiệt đới khả năng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại Biển Đông và khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta; mưa lớn và lũ vẫn xuất hiện trong những ngày tới.

Các ngầm tràn, đoạn đường ở các xã khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh Quảng Trị bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Bão số 5, hoàn lưu bão và mưa lớn đến thời điểm này đã làm 55 người thương vong và mất tích.

Do vậy, chính quyền và người dân cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các giải pháp ứng phó phù hợp.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng tới đất liền

Thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, trao đổi với phóng viên TTXVN trưa 28/8, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa đến Huế) vào khoảng ngày 30-31/8.

Cùng với đó, từ 30/8-1/9, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Huế có mưa vừa, mưa to. Đối với tình hình lũ, đến sáng 28/8, mực nước trên các sông Thanh Hóa đã đạt đỉnh và đang xuống dần.

Chiều tối 28/8, sông Mã, sông Lèn và sông Yên dự báo sẽ xuống dưới báo động 1, cơ bản hết ngập vùng ngoài đê. Tuy nhiên, sông Bưởi và sông Cầu Chày vẫn ở mức cao, gây ngập dân cư ngoài đê đến khoảng sáng 30/8 mới rút.

Khu vực sông Hoạt (Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang) có thể còn ngập sâu kéo dài 3–4 ngày tới.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Các tỉnh, thành phố tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý giờ đầu các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ, bão của đê, không để sự cố phát triển thêm.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo...

Tiểu thương chợ Cày, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) khắc phục thiệt hại sau bão. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 5

Để khắc phục hậu quả bão số 5, đồng thời ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn...trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 và số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Ngày 27/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 6099/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; văn bản số 6135/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt về việc tổ chức, thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều khi có lũ và 04 văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4938/CĐ-TM ngày 27/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công điện số 2932/CĐ-CHCN ngày 27/8 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Các Bộ Công Thương, Xây dựng, Công an đã có công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Ngày 26/8, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương chịu ảnh hưởng đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.

Ngành điện lực đã khôi phục 21/21 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện roaming toàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nên không có xã nào bị mất liên lạc.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân xã Thiên Cầm dọn dẹp nhà cửa hư hỏng do bão. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

55 người thương vong, mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7 giờ ngày 28/7, bão số 5 và mưa lớn, lũ, dông lốc do bão đã làm 6 người chết; 2 người mất tích do lũ cuốn trôi; 47 người bị thương; 34 nhà sập đổ; 31.161 nhà tốc mái, hư hại; 11.912 nhà ngập; 411 điểm trường trường học bị tốc mái, hư hại; 48 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng; 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng.

Đối với nông nghiệp, bão, hoàn lưu bão và mưa lũ đã làm 104.984 ha lúa bị ngập, thiệt hại; 14.049 ha hoa màu; 10.352 ha cây ăn quả; 61.830 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 164.876 cây xanh các loại bị gãy đổ; 10.566,4 ha rừng bị gãy đổ; 11.104 ha cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại; 4.871 ha thủy sản bị ngập, tràn; 274 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại.

Bão kèm gió giật mạnh, dông lốc đã làm 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng. Tại tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 11 sự cố đê điều, trong đó có 6 sự cố sạt lở mái đê Tả, Hữu sông Chu với tổng chiều dài là 377m; tràn 1 vị trí tuyến đê Tả sông Hoạt xã Hải Long dài 300m; 1 sự cố đùn sủi, lỗ rò, 1 sự cố cánh cống trên các tuyến đê cấp IV và 2 sự cố sụt lún kè biển. Địa phương đã tổ chức xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; 2.710 m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh); 5.375m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị); 2 cống bị hư hỏng (Quảng Trị).

Đối với tình hình giao thông đã xảy ra 667 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông (Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Trị) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 46 vị trí (Sơn La, Bắc Ninh, Thanh Hóa); 6 cống bị hỏng (Nghệ An, Hà Tĩnh); 13 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Liên quan đến sự cố điện, bão và hoàn lưu bão gây ra 3 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 4 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.520 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Hiện còn 699.851 khách hàng đang mất điện (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Các địa phương chịu ảnh hưởng đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại./

Theo TTXVN