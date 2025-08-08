Áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Vị trí tâm ATNĐ lúc 4h ở vào khoảng 19,1 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo đến 4h ngày 9/8, ATNĐ di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h; vị trí ở 19,6 độ vĩ Bắc, 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc; cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm ở 18,0-21,0 độ vĩ Bắc, 113,0-118,5 độ kinh Đông.

Đến 4h ngày 10/8, ATNĐ di chuyển hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

NM