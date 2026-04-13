Anh từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa Hormuz của Mỹ, khẳng định ưu tiên tự do hàng hải

Trong bối cảnh căng thẳng tại Eo biển Hormuz gia tăng sau khi Mỹ tuyên bố triển khai biện pháp phong tỏa nhằm gây sức ép với Iran, chính phủ Anh khẳng định sẽ không tham gia kế hoạch quân sự này, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm tự do hàng hải và phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm duy trì an ninh tuyến đường biển chiến lược này.

Theo Bloomberg và The Guardian, một người phát ngôn chính phủ Anh cho biết London “tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải và tính mở của Eo biển Hormuz”, đồng thời nhấn mạnh khu vực này “không nên bị áp đặt thu phí”. Anh cũng cho biết đang phối hợp với Pháp và các đối tác để xây dựng một liên minh rộng rãi nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, thay vì tham gia vào kế hoạch phong tỏa quân sự do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Chính phủ Anh đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này tham gia trực tiếp vào hoạt động phong tỏa, làm rõ rằng việc xem xét hỗ trợ rà phá mìn tại khu vực là một nhiệm vụ riêng biệt nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, không liên quan đến kế hoạch phong tỏa của Mỹ. Một số quan chức Anh nhấn mạnh London sẽ không triển khai tàu chiến trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một số đồng minh, trong đó có Anh, đang hỗ trợ các hoạt động quân sự tại khu vực, bao gồm việc cử lực lượng rà phá mìn.

Động thái của London cho thấy Washington và London tiếp tục xuất hiện khác biệt về cách tiếp cận. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London có các nguyên tắc riêng và không để bị kéo vào xung đột. Ông Starmer cho biết Anh đã cho phép sử dụng một số căn cứ quân sự đối với các phương tiện của Mỹ tham gia các hoạt động mang tính phòng thủ, nhưng nhấn mạnh lập trường của London là không tham gia trực tiếp vào xung đột. Trong một phát biểu, ông Starmer nêu rõ: “Vương quốc Anh có các nguyên tắc và giá trị riêng. Chúng tôi sẽ tuân thủ những nguyên tắc đó trong mọi quyết định.”

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Canberra chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Mỹ liên quan đến việc tham gia phong tỏa Eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định nước này không tham gia vào kế hoạch nói trên.

Diễn biến này cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ các đồng minh phương Tây về cách tiếp cận đối với căng thẳng Iran – Mỹ, đặc biệt liên quan đến vấn đề sử dụng biện pháp quân sự tại tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Bích Hồng

Nguồn: Bloomberg, The Guardian, Reuters, Chosun Daily