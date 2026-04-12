Anh ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa đánh chặn mới chống máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu bảng với công ty Cambridge Aerospace để mua hệ thống tên lửa đánh chặn “Skyhammer” cùng các thiết bị liên quan, nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Ảnh: Cambridge Aerospace.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, hệ thống Skyhammer được thiết kế chuyên để đối phó với các loại máy bay không người lái, trong đó có dòng UAV kiểu Shahed, và có chi phí thấp hơn đáng kể so với các hệ thống phòng thủ hiện có.

Theo thỏa thuận, Cambridge Aerospace sẽ cung cấp hàng trăm tên lửa đánh chặn trong vài tuần tới. Hệ thống Skyhammer có tốc độ khoảng 700 km/giờ, được đánh giá đủ khả năng theo dõi và tiêu diệt các mục tiêu bay tốc độ thấp như UAV. Chi phí mỗi tên lửa ở mức vài chục nghìn bảng Anh, thấp hơn nhiều so với các loại tên lửa phòng không truyền thống.

Doanh nghiệp quốc phòng khởi nghiệp có trụ sở tại Anh cũng cho biết sẽ cung cấp công nghệ liên quan cho một số đối tác của Anh tại khu vực Vùng Vịnh, tùy thuộc điều kiện hợp đồng giữa các bên. Lô tên lửa và bệ phóng đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 5, các đợt tiếp theo sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng đầu sau khi hợp đồng có hiệu lực.

Thiết bị bay không người lái của Iran đã được sử dụng để đe dọa các đô thị như Dubai và nhiều cơ sở hạ tầng trên khắp khu vực Vùng Vịnh. Ảnh: The Economic Times.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường đầu tư vào các hệ thống phòng không chi phí thấp, nhằm đối phó với xu hướng gia tăng sử dụng máy bay không người lái trong các điểm nóng xung đột.

Thực tế cho thấy, trong các cuộc xung đột gần đây tại nhiều khu vực, máy bay không người lái giá rẻ như dòng Shahed được sử dụng với tần suất lớn, trong khi các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot có hiệu quả cao nhưng chi phí triển khai lớn hơn đáng kể.

Giới phân tích cho rằng, xu hướng phát triển các hệ thống đánh chặn chi phí thấp đang gia tăng, trong bối cảnh các lực lượng quân sự tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa hiệu quả tác chiến và chi phí vận hành.

Thanh Hằng

Nguồn: Defense news.