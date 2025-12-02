Ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm mai Bắc Bộ có nơi rét đậm

Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 2/12, vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 15-18 độ C; vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C; vùng núi cao dưới 11 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm nay trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì trạng thái lạnh về đêm và sáng ở Bắc Bộ, trong khi Nam Bộ có nắng vào ban ngày.

LP