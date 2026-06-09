Anh đối mặt thách thức về năng lực sẵn sàng quốc phòng

Năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Anh đang trở thành chủ đề được quan tâm trong bối cảnh một số phương tiện quân sự chủ chốt phải bảo dưỡng kéo dài, trong khi ngân sách quốc phòng chịu nhiều áp lực.

Tất cả 5 tàu ngầm tấn công lớp Astute của Vương quốc Anh đều cần được bảo dưỡng hoặc sửa chữa. Nguồn ảnh: Andrew Linnett.

Theo một số nguồn tin, toàn bộ đội tàu ngầm tấn công của Hải quân Hoàng gia Anh hiện đang trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa, khiến nước này không có tàu ngầm tấn công nào sẵn sàng triển khai ngay lập tức. Một số chuyên gia cho rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong triển khai lực lượng giữa lúc môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, Anh cũng được cho là đang xem xét khả năng trì hoãn hoặc điều chỉnh kế hoạch mua 12 máy bay chiến đấu F-35A có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Chương trình trị giá khoảng 1,3 tỷ USD này hiện đang được rà soát trong bối cảnh Chính phủ Anh phải cân đối các ưu tiên chi tiêu quốc phòng.

Máy bay F-35A Lightning II được tiếp nhiên liệu từ máy bay KC-10 Extender của Căn cứ Không quân Travis, bang California (Mỹ), ngày 13/7/2015, trong chuyến bay từ Anh về Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ.

F-35A là biến thể có khả năng mang bom hạt nhân chiến thuật B61 do Mỹ sản xuất, qua đó bổ sung thêm một phương án răn đe hạt nhân cho Anh bên cạnh hệ thống tên lửa Trident hiện có.

Trước đó, một ủy ban của Quốc hội Anh đã cảnh báo việc chậm công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh quốc gia, đồng thời ảnh hưởng đến mức độ tin cậy của nước này trong mắt các đồng minh.

Tuy nhiên, giới chức Anh khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của nước này vẫn duy trì hoạt động bình thường và các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thay đổi. Các cuộc thảo luận về mức độ sẵn sàng thực tế của lực lượng vũ trang Anh được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Những tranh luận trên diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu có nhiều thay đổi trong những năm gần đây, khiến nhiều quốc gia phải rà soát lại năng lực quân sự, kho dự trữ đạn dược và năng lực sản xuất quốc phòng.

Thanh Hằng