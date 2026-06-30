Anh công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng, chuyển đổi tác chiến bằng UAV

Chính phủ Anh vừa công bố Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng (DIP), đánh dấu một trong những cuộc cải tổ lực lượng vũ trang lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Được biết, kế hoạch sẽ được Thủ tướng Keir Starmer chính thức công bố trước khi rời cương vị lãnh đạo chính phủ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters.

Chiến lược mới thể hiện sự thay đổi lớn trong tư duy quân sự của London, chuyển trọng tâm từ các nền tảng vũ khí hạng nặng, chi phí cao sang các hệ thống tác chiến hiện đại, giá thành thấp nhưng có khả năng tiêu diệt mục tiêu có giá trị cao. Đồng thời, Anh đặt mục tiêu rút ngắn chu kỳ đổi mới công nghệ quân sự từ nhiều năm xuống chỉ còn vài tuần.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên những khuyến nghị trong Đánh giá Chiến lược Quốc phòng công bố năm ngoái, trong đó nhận định xung đột giữa các quốc gia đã quay trở lại châu Âu sau chiến sự tại Ukraine. Thực tế chiến trường cũng cho thấy các khí tài đắt tiền ngày càng dễ bị tổn thương, trong khi máy bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI), các hệ thống tự động và khả năng đổi mới công nghệ nhanh đang trở thành yếu tố quyết định.

Kế hoạch mới sẽ bổ sung khoảng 15 tỷ bảng Anh vào ngân sách quốc phòng trị giá 270 tỷ bảng Anh trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay. Ảnh: AP.

Theo đó, Anh sẽ không tiếp tục ưu tiên đầu tư vào các dự án đóng tám tàu khu trục Type 83 và tàu hộ vệ Type 32 như kế hoạch trước đây. Thay vào đó, London sẽ phát triển ít nhất sáu tàu tác chiến đa năng mới, đóng vai trò nền tảng điều khiển các phương tiện không người lái, gồm tàu ngầm săn ngầm Type 93, bệ phóng tên lửa không người lái Type 91 cùng các hệ thống cảm biến tự động Type 92 và Type 94 trên biển và trên không.

Song song với hiện đại hóa hải quân, Không quân Hoàng gia Anh cũng sẽ được đầu tư mạnh thông qua chương trình Máy bay hiệp đồng chiến đấu (CCA), phát triển các máy bay chiến đấu không người lái hoạt động phối hợp với tiêm kích có người lái. Đây là một phần trong chương trình máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu do Anh, Italy và Nhật Bản cùng phát triển.

Một trong những nội dung nổi bật của kế hoạch là khoản đầu tư khoảng 5 tỷ bảng Anh nhằm thúc đẩy chuyển đổi tác chiến bằng UAV. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Ukraine hiện sử dụng khoảng 200.000 UAV mỗi tháng, coi đây là minh chứng cho hướng phát triển mà quân đội Anh cần theo đuổi. London cũng dự kiến xây dựng trung tâm thử nghiệm UAV lớn nhất châu Âu và thành lập lực lượng chuyên trách để mở rộng nhanh năng lực sản xuất, bảo đảm nguồn cung UAV cho quân đội.

Được biết, kế hoạch mới sẽ bổ sung khoảng 15 tỷ bảng Anh vào ngân sách quốc phòng trị giá 270 tỷ bảng Anh trong nhiệm kỳ quốc hội hiện nay. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc triển khai đầy đủ kế hoạch sẽ còn phụ thuộc vào chính phủ kế nhiệm.

Thu Uyên

Nguồn: Politico.