Ấn Độ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh Tác động Trí tuệ nhân tạo (AI Impact Summit) khai mạc tại Ấn Độ, thu hút nhiều nhà lãnh đạo và giám đốc công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung thảo luận về quản trị AI, việc làm và an toàn xã hội trong bối cảnh công nghệ này phát triển nhanh chóng.

Một nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại Bharat Mandapam vào đêm trước Hội nghị thượng đỉnh Tác động Trí tuệ Nhân tạo 2026 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Ảnh: AFP

Hội nghị thượng đỉnh Tác động Trí tuệ nhân tạo toàn cầu khai mạc ngày 16/2 tại New Delhi, quy tụ các nhà lãnh đạo, quan chức và doanh nghiệp công nghệ nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng như tác động tới việc làm, an toàn trẻ em và quản trị AI toàn cầu. Sự kiện kéo dài 5 ngày, hướng tới xây dựng một “lộ trình chung về quản trị và hợp tác AI toàn cầu”, trong bối cảnh nhu cầu đối với AI tạo sinh tăng mạnh, thúc đẩy lợi nhuận của nhiều công ty công nghệ nhưng cũng làm gia tăng lo ngại về các rủi ro xã hội và môi trường.

Đây là hội nghị thường niên lần thứ tư về AI, sau các kỳ tổ chức tại Paris, Seoul và Trung tâm giải mã thời chiến Bletchley của Anh. Chính phủ Ấn Độ cho biết hội nghị năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến thu hút hàng chục nghìn đại biểu, trong đó có khoảng 20 nguyên thủ quốc gia và 45 đoàn cấp bộ trưởng, cùng sự tham gia của các lãnh đạo công nghệ như Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại toàn cầu về đổi mới, hợp tác và sử dụng AI có trách nhiệm, đồng thời thể hiện tiến bộ nhanh chóng của đất nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hội nghị thượng đỉnh AI năm nay tập trung vào ba chủ đề chính gồm “con người, tiến bộ và hành tinh”. Ảnh: Techi

Hội nghị năm nay tập trung vào ba chủ đề chính gồm “con người, tiến bộ và hành tinh”, trong đó an toàn AI tiếp tục là ưu tiên, đặc biệt là nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch như các nội dung giả mạo công nghệ cao (deepfake). Các chuyên gia nhận định vẫn còn cơ hội thúc đẩy các thay đổi tích cực, dù tiến trình này có thể chưa đủ nhanh để giải quyết toàn bộ các thách thức.

Ban tổ chức nhấn mạnh đây là lần đầu tiên hội nghị AI toàn cầu được tổ chức tại một quốc gia đang phát triển, với mục tiêu xây dựng tầm nhìn chung nhằm bảo đảm AI phục vụ lợi ích rộng rãi.

Hội nghị lần này được kỳ vọng góp phần định hình các định hướng hợp tác và quản trị AI trong thời gian tới, trong bối cảnh công nghệ này ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế và xã hội toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: CNA