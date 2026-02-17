Mỹ - Hungary ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự

Ngoại trưởng Mỹ - Marco Rubio và Thủ tướng Hungary - Viktor Orbán vừa ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự trong khuôn khổ chuyến thăm Budapest của Ngoại trưởng Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở ra khả năng tái định hình chuỗi cung ứng hạt nhân của Hungary.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự tại thủ đô Budapest, ngày 16/2. Ảnh: AP.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận tiếp nối Bản ghi nhớ về năng lượng hạt nhân được hai bên ký tháng 11/2025, bao trùm hợp tác trong lĩnh vực lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), cung cấp nhiên liệu hạt nhân và lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng. Washington khẳng định mục tiêu là thúc đẩy lợi ích an ninh chung tại khu vực Trung Âu và khuyến khích Budapest lựa chọn công nghệ SMR của Mỹ.

Theo nội dung được công bố, Hungary sẽ lần đầu tiên mua nhiên liệu hạt nhân từ các nhà cung cấp Mỹ, trong khi tập đoàn Holtec International sẽ hỗ trợ xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng. Giới chức Mỹ cho rằng đây là bước đi giúp Hungary đa dạng hóa nguồn cung, vốn lâu nay phụ thuộc đáng kể vào Nga.

Hiện nhà máy điện hạt nhân Paks – với bốn lò phản ứng do Nga chế tạo cung cấp gần một nửa sản lượng điện của Hungary. Chính quyền Thủ tướng Orbán nhiều năm duy trì hợp tác chặt chẽ với Moskva trong lĩnh vực này, bất chấp căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới xung đột Ukraine. Năm 2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện nâng cấp dự án Paks.

Nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary. Ảnh: Hungary Today.

Phát biểu sau lễ ký ngày 16/2, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Orbán, khẳng định Washington cam kết tiếp tục hỗ trợ Hungary đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn.

Về phần mình, ông Orbán gọi đây là “thời kỳ hoàng kim mới” trong quan hệ song phương.

Thỏa thuận được ký kết chỉ hai tháng trước cuộc bầu cử quốc hội Hungary dự kiến diễn ra ngày 12/4, được xem là phép thử quan trọng đối với vị thế chính trị của ông Orbán sau hai thập kỷ cầm quyền. Giới quan sát nhận định, bên cạnh ý nghĩa năng lượng, thỏa thuận vừa được ký kết còn mang giá trị chiến lược khi giúp Budapest thể hiện nỗ lực đa dạng hóa đối tác, đồng thời tạo thêm dư địa ngoại giao với Washington.

