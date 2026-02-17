Thế giới tưng bừng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Khi thời khắc giao thừa điểm, bầu trời nhiều thành phố lớn trên thế giới đồng loạt rực sáng, đánh dấu thời khắc năm mới Bính Ngọ chính thức bắt đầu. Tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, người dân chào đón Tết Nguyên đán với các màn pháo hoa, lễ hội truyền thống và hoạt động văn hóa đa dạng, tạo nên không khí tưng bừng, rộn ràng.

Bầu trời thành phố Thượng Hải, Trung Quốc bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ Ảnh: The Independent

Tại Thượng Hải, đúng thời khắc chuyển giao sang ngày 17/2 (mùng 1 Tết), bầu trời thành phố bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí đón Tết tại Trung Quốc được ví như một bản giao hưởng giữa những giá trị văn hóa ngàn năm và các yếu tố công nghệ hiện đại.

Ở miền Nam Trung Quốc, thành phố Quảng Châu tổ chức màn trình diễn pháo hoa kéo dài khoảng 45 phút trên sông Châu Giang, tạo điểm nhấn cho đêm giao thừa. Theo China Daily, đây là một trong những sự kiện thu hút lượng lớn người dân địa phương và du khách trong dịp Tết Bính Ngọ. Ở nhiều địa phương của Trung Quốc như Cam Túc, Hà Nam hay Chiết Giang, hội chợ đèn lồng và các hoạt động văn hóa - giải trí thu hút đông đảo người dân.

Tại Hàn Quốc, người dân đón giao thừa trong không khí trang nghiêm và ấm cúng. Ở Seoul, nhiều gia đình thực hiện nghi lễ truyền thống, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Một số địa điểm văn hóa và quảng trường trung tâm tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện cộng đồng, thu hút sự tham gia của người dân và du khách quốc tế.

Tại Jakarta (Indonesia), các màn múa lân được tổ chức tại nhiều không gian công cộng nhân dịp năm mới. Ảnh: Xinhua

Không khí Tết Nguyên đán cũng rộn ràng tại nhiều quốc gia châu Á khác. Tại Jakarta (Indonesia), các màn múa lân và biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức tại nhiều không gian công cộng.

Tết Bính Ngọ không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà còn là dịp để các cộng đồng trên khắp thế giới cùng chia sẻ niềm vui, gìn giữ truyền thống và tăng cường sự gắn kết văn hóa trong không gian toàn cầu hóa. Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới, nhấn mạnh các giá trị về hòa bình, đoàn kết, phát triển bền vững và sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới Bính Ngọ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chính thức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng những người đón mừng Tết Nguyên đán trên toàn thế giới. Đây là một động thái ngoại giao văn hóa, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền Mỹ đối với các giá trị truyền thống Á Đông trong bối cảnh quốc tế mới.

Trong khi đó tại Nhật Bản, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết: “Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Nhật Bản mong muốn đóng vai trò lớn hơn nữa vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp năm mới, tôi mong rằng hòa bình sẽ đến với thế giới và năm nay sẽ là một năm mà ngày càng nhiều người có thể tìm lại cuộc sống bình yên”.

Minh Phương

Nguồn; CGTN, Arirang News