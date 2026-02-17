Ngựa - biểu tượng văn hóa xuyên suốt lịch sử nhân loại

Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển hay trợ thủ lao động, mà còn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhiều nền văn hóa, với vai trò biểu trưng cho quyền lực, tự do và sức mạnh.

Ảnh: Fire Horse Refuge, Inc

Tại phương Tây, hình tượng ngựa gắn liền với tốc độ, lòng quả cảm và khát vọng tự do. Trong xã hội châu Âu thời trung cổ, ngựa là yếu tố không thể thiếu của các hiệp sĩ, tượng trưng cho danh dự và sức mạnh quân sự. Trong thần thoại Hy Lạp, Pegasus chú ngựa có cánh được xem là biểu tượng của cảm hứng thiêng liêng và tinh thần anh hùng. Tương tự, trong thần thoại Bắc Âu, Sleipnir con ngựa tám chân của Odin đại diện cho năng lực siêu nhiên và sức mạnh phi thường.

Ở châu Á, đặc biệt trong văn hóa Trung Hoa, ngựa là biểu trưng của thành công, ý chí bền bỉ và sự phát triển. Ngựa giữ vị trí quan trọng trong hệ thống 12 con giáp và thường được xem là điềm lành, gắn với sự thăng tiến nhanh chóng. Về mặt lịch sử, triều đại nhà Đường (618-907) coi trọng ngựa do vai trò then chốt trong quân sự và giao thương trên Con đường Tơ lụa. Đến nay, nhiều thành ngữ dân gian vẫn phản ánh ý nghĩa tích cực của hình tượng này.

Tại Trung Đông, đặc biệt trong văn hóa Arab, ngựa được tôn vinh như biểu tượng của sự cao quý, trung thành và sức bền. Giống ngựa Arab nổi tiếng với khả năng thích nghi trong môi trường sa mạc khắc nghiệt, gắn liền với đời sống du mục và chiến tranh.

Tại Ấn Độ, trong đạo Hindu, ngựa mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu trưng cho năng lượng và quyền năng thần thánh. Ucchaisravas con ngựa thiên giới gắn với thần Indra xuất hiện trong các thần thoại cổ, phản ánh vị thế đặc biệt của loài vật này trong đời sống tôn giáo và nghi lễ cổ xưa.

Trong xã hội hiện đại, ngựa vẫn giữ vai trò quan trọng trong thể thao, nghệ thuật và các hoạt động trị liệu, trở thành biểu tượng bền vững của sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Trải qua nhiều thời đại và không gian văn hóa, giá trị biểu trưng của ngựa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, vượt qua ranh giới lịch sử để hiện diện trong đời sống đương đại.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, CNA