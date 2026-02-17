Tổng thống Pháp thăm Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, AI

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ ngày 17–19/2 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong khuôn khổ lộ trình Horizon 2047, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vẫy tay chào báo chí trước khi tham dự cuộc họp tại Bộ Ngoại giao ở Paris, Pháp vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Ảnh tư liệu: Reuters

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 17/2 đã đến New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày tới Ấn Độ, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI), quốc phòng và tăng cường phối hợp tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Pháp đang thúc đẩy triển khai lộ trình “Horizon 2047” được thông qua năm 2023, nhằm mở rộng hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực như sản xuất máy bay chiến đấu, năng lượng hạt nhân, khoáng sản quan trọng và công nghiệp công nghệ cao.

Theo giới quan sát, chuyến công du của Tổng thống Macron mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố vai trò của Pháp như một đối tác lâu dài của Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ và an ninh, trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến rà soát tiến triển quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác lớn về quốc phòng, năng lượng và chuyển đổi số theo kế hoạch Horizon 2047.

Một nội dung trọng tâm là Hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI tại New Delhi, nơi hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung, xây dựng các tiêu chuẩn chung về AI đáng tin cậy và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp công nghệ. Sự kiện có sự tham gia của nhiều lãnh đạo công nghệ, nguyên thủ quốc gia và nhà hoạch định chính sách, trong bối cảnh Ấn Độ đang nỗ lực khẳng định vai trò là một trung tâm công nghệ toàn cầu.

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ấn Độ dự kiến sẽ họp bàn về thúc đẩy hợp tác quốc phòng, AI. Ảnh: Reuters

Hai nước cũng có thể đạt được các thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia hiện giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực đất hiếm.

Quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột chính trong quan hệ song phương, khi Pháp là một trong những nhà cung cấp thiết bị quốc phòng hàng đầu cho Ấn Độ, bao gồm máy bay chiến đấu Rafale và tàu ngầm Scorpene. Tuần trước, Ấn Độ đã phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá 3.600 tỷ rupee (39,7 tỷ USD), trong đó có kế hoạch mua thêm máy bay Rafale.

Các chuyên gia nhận định việc Pháp sẵn sàng chuyển giao công nghệ, kể cả trong các lĩnh vực tiên tiến như động cơ máy bay, góp phần củng cố nền tảng hợp tác lâu dài và tăng cường lòng tin giữa hai nước. Ấn Độ coi Pháp là một trong những đối tác châu Âu quan trọng sẵn sàng hỗ trợ các mục tiêu chiến lược của mình, trong khi Paris xem New Delhi là đối tác then chốt nhằm đa dạng hóa quan hệ kinh tế và chiến lược.

Bích Hồng

Nguồn: CNA