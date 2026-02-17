Ngoại trưởng Iran gặp lãnh đạo IAEA trước thềm đàm phán hạt nhân với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày đã có cuộc gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Geneve (Thụy Sỹ), ngay trước thềm cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều năm liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (trái) có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Geneve (Thụy Sỹ), ngày 16/2. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về hợp tác kỹ thuật cũng như quan điểm của Tehran đối với tiến trình đàm phán với Mỹ. IAEA trong nhiều tháng qua yêu cầu Iran làm rõ số phận khoảng 440 kg uranium làm giàu ở mức cao, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 năm ngoái nhằm vào ba cơ sở hạt nhân chủ chốt tại Natanz, Fordow và Isfahan. Cơ quan này cũng kêu gọi được nối lại đầy đủ hoạt động thanh sát.

Theo dự kiến, vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Tehran và Washington sẽ diễn ra vào hôm nay 17/2 tại Geneve, với sự trung gian của Oman. Đây là vòng đối thoại gián tiếp thứ hai giữa hai bên trong nỗ lực giải quyết bế tắc kéo dài liên quan chương trình hạt nhân của Iran.

Phát biểu tại Budapest trong chuyến thăm Hungary, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận việc đạt được thỏa thuận với Iran sẽ rất khó khăn, song cho rằng vẫn tồn tại cơ hội giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố mục tiêu của Iran là đạt được một thỏa thuận công bằng và cân bằng, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không khuất phục trước sức ép.

Trong một diễn biến khác liên quan, ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiến hành cuộc tập trận mang tên “Kiểm soát thông minh eo biển Hormuz” tại tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Biển Arab.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tiến hành cuộc tập trận mang tại eo biển Hormuz, ngày 16/2. Ảnh: The Australian.

Theo IRGC, cuộc diễn tập do một chỉ huy cấp cao giám sát nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của các đơn vị hải quân trước những mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng tại tuyến hàng hải chiến lược này, sau khi Mỹ triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn tới khu vực Trung Đông.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng trọng yếu, nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Tehran nhiều lần cảnh báo có thể phong tỏa tuyến đường này nếu bị tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: France24/Reuters.