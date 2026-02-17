Quà Tết “Ngựa đỏ” lên ngôi tại Hàn Quốc

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn và giá cả tăng cao, các mặt hàng quà Tết mang biểu tượng “Ngựa đỏ” cùng những sản phẩm như rượu, mỹ phẩm cỡ nhỏ đang được người tiêu dùng Hàn Quốc ưa chuộng, phản ánh xu hướng “xa xỉ nhỏ” với chi phí hợp lý.

Quà Tết hình Ngựa đỏ hút khách tại Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình

Nhân dịp năm “Ngựa đỏ”, các sản phẩm quà Tết tại Hàn Quốc đang tích cực sử dụng hình ảnh con ngựa và màu đỏ trong thiết kế, do đây là biểu tượng của tăng trưởng, bứt phá và tài lộc. Nhiều doanh nghiệp đã tung ra các phiên bản giới hạn với bao bì thêu hình ngựa đỏ, thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Các hãng đồ uống có cồn đã đẩy mạnh chiến lược tiếp thị với các sản phẩm phiên bản đặc biệt mừng năm mới. Các thương hiệu soju chưng cất trong nước và nhiều nhãn hiệu quốc tế lần lượt ra mắt sản phẩm lấy hình tượng con ngựa làm chủ đề.

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thường ưu tiên những sản phẩm dễ bảo quản và có thể sử dụng lâu dài như rượu, thay vì các bộ quà tặng thực phẩm tươi sống như thịt bò hoặc trái cây.

Xu hướng này cũng mở rộng sang các sản phẩm mỹ phẩm cỡ nhỏ như nước hoa mini, son dưỡng môi và kem dưỡng tay. Những bộ quà tặng này được bán rộng rãi tại các cửa hàng bách hóa và cửa hàng miễn thuế, vừa phù hợp làm quà tặng, vừa đáp ứng nhu cầu tự thưởng cho bản thân với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh tỷ giá và lạm phát tăng cao, các sản phẩm quà tặng giá vừa phải nhưng mang lại giá trị tinh thần được người tiêu dùng Hàn Quốc ưa chuộng. Ảnh chụp màn hình

Giới chuyên gia cho rằng đây là biểu hiện của hiện tượng “hiệu ứng son môi”, khi người tiêu dùng vẫn duy trì các khoản chi tiêu nhỏ nhằm mang lại sự hài lòng cá nhân dù kinh tế suy giảm. Giáo sư Hwang Yong-sik thuộc Đại học Sejong nhận định trong thời kỳ khó khăn, thay vì cắt giảm hoàn toàn chi tiêu, nhiều người lựa chọn những hình thức “xa xỉ nhỏ” phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc làm quà tặng.

Trong bối cảnh tỷ giá và lạm phát tăng cao khiến sức mua suy giảm, các sản phẩm quà tặng giá vừa phải nhưng mang lại giá trị tinh thần vẫn đang khẳng định sức hút trên thị trường dịp lễ Tết.

Bích Hồng

Nguồn: YTN