Ấn Độ lần đầu thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm xa Kusha

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã lần đầu thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Kusha, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng lá chắn phòng không đa tầng do nước này tự phát triển, nhằm giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu.

Ấn Độ đã lần đầu thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa Kusha. Ảnh: timesofindia.

Trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đánh chặn Kusha M1 đã tiêu diệt thành công một mục tiêu điện tử mô phỏng mối đe dọa trên không bay ở tốc độ và độ cao lớn, qua đó chứng minh khả năng đánh chặn của hệ thống do Ấn Độ tự phát triển.

Theo DRDO, hệ thống Kusha được thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và các máy bay cỡ lớn của đối phương ở nhiều cự ly và độ cao khác nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá thành công của cuộc thử nghiệm là một cột mốc quan trọng đối với ngành nghiên cứu và phát triển quốc phòng nước này. Ông cho rằng kết quả đạt được cho thấy Ấn Độ đã làm chủ công nghệ phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm xa – năng lực hiện chỉ có ở một số ít quốc gia trên thế giới.

Theo ông Singh, chương trình Kusha sẽ góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các hệ thống phòng không nhập khẩu, đồng thời tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Trong 12 tháng tới, DRDO dự kiến tiến hành thêm ba cuộc thử nghiệm đánh chặn. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào tên lửa Kusha M2 có tầm bắn khoảng 150 km, trước khi thử nghiệm phiên bản Kusha M3 với tầm đánh chặn lên tới 400 km.

Ba phiên bản Kusha M1, M2 và M3 được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống giữa hệ thống tên lửa phòng không tầm trung có tầm bắn khoảng 80 km của Ấn Độ và hệ thống phòng không S-400, tạo thành một mắt xích quan trọng trong lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo đa tầng mà New Delhi đang xây dựng theo chương trình Sudarshan Chakra.

Theo giới chức quốc phòng Ấn Độ, những xung đột gần đây trên thế giới đã cho thấy vai trò ngày càng lớn của tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái trong chiến tranh hiện đại. Bên cạnh các tên lửa đánh chặn, dự án Kusha còn bao gồm các hệ thống radar cảnh giới tầm xa có khả năng phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa và mục tiêu trên không từ khoảng cách lớn, qua đó nâng cao hiệu quả đánh chặn.

Bích Hồng

Nguồn: Wion