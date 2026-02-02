Cuba tái khẳng định thiện chí duy trì “đối thoại tôn trọng và có đi có lại” với Mỹ

Chính phủ Cuba mới đây ra thông cáo khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố “dưới mọi hình thức và biểu hiện”, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác “để tăng cường an ninh khu vực và quốc tế”.

Bộ Ngoại giao Cuba tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ trước các mối đe dọa xuyên quốc gia và sẵn sàng tham gia đối thoại “hướng tới kết quả cụ thể” và dựa trên lợi ích chung. Ảnh: EFE.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao khẳng định: “Cuba kiên quyết tuyên bố rằng nước này không chứa chấp, hỗ trợ, tài trợ hoặc cho phép các tổ chức khủng bố hoặc cực đoan hoạt động”. Văn bản này cũng nhấn mạnh rằng quốc gia vùng Caribe này “duy trì chính sách không khoan nhượng đối với việc tài trợ khủng bố và rửa tiền, đồng thời cam kết ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba cũng đề cập đến một trong những vấn đề từng là cơ sở để Mỹ đưa hòn đảo này vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba cũng đề cập đến một trong những vấn đề từng là cơ sở để Mỹ đưa hòn đảo này vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố do chính Washington đơn phương lập ra. Văn bản này nhắc lại: Mọi tương tác trong quá khứ liên quan đến các cá nhân, sau đó bị coi là khủng bố chỉ xảy ra trong bối cảnh nhân đạo hạn chế, gắn liền với các tiến trình hòa bình được quốc tế công nhận, theo yêu cầu của chính phủ các nước đó và một cách hoàn toàn minh bạch.

Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh: Cuba không cho phép các căn cứ quân sự hoặc tình báo nước ngoài đặt tại đây và bác bỏ việc bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ. Cuba cũng không ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào chống lại Mỹ, cũng như sẽ không cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng chống lại bất kỳ quốc gia nào khác. Ngược lại, Cuba sẵn sàng khôi phục và mở rộng hợp tác song phương với Mỹ để đối phó với các mối đe dọa xuyên quốc gia chung, mà không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình.

Cụ thể, văn bản này đề xuất “tăng cường hợp tác kỹ thuật song phương trong cuộc chiến chống khủng bố, phòng chống rửa tiền, chống buôn bán ma túy, an ninh mạng, buôn người và tội phạm tài chính”.

Tuyên bố kết luận: “Người dân Cuba và người dân Mỹ đều được hưởng lợi từ sự hợp tác mang tính xây dựng, hợp tác pháp luật và chung sống hòa bình. Cuba tái khẳng định thiện chí duy trì đối thoại tôn trọng và có đi có lại, hướng tới những kết quả cụ thể, với chính phủ Mỹ, dựa trên lợi ích chung và luật pháp quốc tế”.

Thanh Vân

Nguồn Jornada, Telesurtv.