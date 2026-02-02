Bầu cử bang Texas, Mỹ: Đảng Cộng hòa có thể đối mặt mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy sóng gió

Ứng viên đảng Dân chủ Mỹ, Taylor Rehmet đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử bổ sung vào Thượng viện bang Texas (Địa hạt 9) diễn ra vào ngày 31/1 (giờ địa phương). Chiến thắng bất ngờ này buộc Đảng Cộng Hòa phải nhìn nhận lại chiến lược trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Trong phản ứng đưa ra ngay sau khi ứng viên đảng Cộng hòa thất thủ tại “thành trì” Texas, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức lên tiếng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến uy tín cá nhân trước thềm cuộc bầu cử năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Forbes breaking news

Phát biểu trước các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ngày 1/2, ông Trump tuyên bố: "Tôi không liên quan đến việc đó. Đó là một cuộc đua địa phương của Texas và tôi không có tên trên phiếu bầu".

Chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử bổ sung Thượng viện bang Texas, ông Trump đã sử dụng nền tảng Truth Social để kêu gọi cử tri dồn lực cho bà Leigh Wambsganss. Ông mô tả bà là một “chiến binh MAGA” thực thụ và là chìa khóa để bảo vệ Texas khỏi các chính sách của đảng Dân chủ.

Trong cuộc đua giành ghế Thượng viện bang tại Tarrant County – khu vực vốn được coi là thành trì vững chắc của phe bảo thủ , ứng viên đảng Dân chủ Taylor Rehmet đã đánh bại đối thủ Leigh Wambsganss với cách biệt lên tới 14 điểm phần trăm. Đáng chú ý, đây là địa hạt mà ông Donald Trump từng giành chiến thắng áp đảo với cách biệt 17 điểm chỉ hơn một năm trước.

Sự dịch chuyển dòng phiếu lên tới hơn 30 điểm phần trăm này đã gây sốc cho giới quan sát, khi một chiếc ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ liên tục từ năm 1991 chính thức “đổi màu” sang xanh.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Taylor Rehmet tại Fort Worth, Texas, Mỹ ngày 14 tháng 1 năm 2026. ẢNH: NYTIMES

Theo phân tích từ tờ The Daily Beast, bằng cách gọi đây là “vấn đề địa phương”, ông Trump đang tìm cách tách biệt sức ảnh hưởng của phong trào MAGA khỏi thất bại này.

Dù vậy, phe Dân chủ và các nhà quan sát chính trị lại có cái nhìn khác. Họ cho rằng việc một ứng viên được ông Trump hậu thuẫn mạnh mẽ bị đánh bại tại khu vực nồng cốt là minh chứng cho thấy sự rạn nứt trong khối cử tri Cộng hòa, đặc biệt là nhóm cử tri ngoại ô đang dần mệt mỏi với các thông điệp chính trị cứng rắn từ ông Trump.

Đây được coi là phép thử đầu tiên cho thấy đảng Cộng hòa có thể đối mặt với một mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 đầy sóng gió nếu không sớm điều chỉnh chiến lược để thu hút lại nhóm cử tri trung dung

Nhật Lệ

Nguồn: Forbes breaking news, Straitstimes