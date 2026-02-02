Trung Quốc bước vào cao điểm Xuân vận 2026, dự kiến 9,5 tỷ lượt người di chuyển

Trung Quốc chính thức bước vào đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026, còn được gọi là “xuân vận”, bắt đầu từ ngày 2/2 và kết thúc vào ngày 13/3, kéo dài 40 ngày. Giới chức nước này dự báo tổng số chuyến đi liên vùng trong thời gian cao điểm có thể đạt mức kỷ lục khoảng 9,5 tỷ lượt, phản ánh nhu cầu di chuyển tăng mạnh của người dân trên cả nước.

Trung Quốc bước vào cao điểm Xuân vận 2026. Ảnh: China daily

Theo các nhà phân tích, sự gia tăng đột biến này xuất phát từ nhu cầu chồng lấn giữa việc đoàn tụ gia đình trong dịp Tết cổ truyền và xu hướng du lịch tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn so với thông lệ. Tết Nguyên đán 2026 rơi vào ngày 17/2, với kỳ nghỉ chính thức kéo dài 9 ngày, trong khi giai đoạn cao điểm đi lại dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 13/3.

Giới chức Trung Quốc cho biết phương tiện giao thông đường bộ, đặc biệt là xe cá nhân, tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo trong xuân vận năm nay. Các chuyến đi bằng ô tô riêng được dự báo sẽ chiếm khoảng 80% tổng số chuyến di chuyển liên vùng, phản ánh sự phổ biến ngày càng tăng của phương tiện cá nhân và hệ thống đường cao tốc được mở rộng.

Trong khi đó, vận tải hành khách bằng đường sắt và hàng không cũng được dự báo sẽ lập các mốc kỷ lục mới. Tổng lượng hành khách đi tàu hỏa trong dịp xuân vận ước đạt khoảng 540 triệu lượt, còn hàng không dân dụng dự kiến phục vụ khoảng 95 triệu lượt khách. Cả tổng lưu lượng lẫn số hành khách trong những ngày cao điểm đều được dự báo vượt qua các mức cao nhất từng ghi nhận trước đây.

Mùa du lịch Tết Nguyên đán 2026 của Trung Quốc. Ảnh minh họa: Globaltimes

Tết Nguyên đán được coi là dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với người dân Trung Quốc, gắn liền với truyền thống sum họp gia đình. Trước áp lực di chuyển lớn, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực vận chuyển, đặc biệt tại các đầu mối giao thông trọng điểm như nhà ga, sân bay và các tuyến đường cao tốc.

Ngoài việc bổ sung phương tiện và chuyến đi, giới chức cũng nhấn mạnh các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, quản lý lưu lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm bảo đảm hoạt động đi lại trong dịp cao điểm Tết diễn ra thông suốt và an toàn. Đợt xuân vận năm nay được xem là một chỉ dấu quan trọng phản ánh sự phục hồi và năng động của nhu cầu đi lại và tiêu dùng nội địa tại Trung Quốc.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua