Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Một phái đoàn quân sự cấp cao của Israel do Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine (bên trái) và Tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir được cho là đã có cuộc thảo luận kín tại Lầu Năm Góc. Ảnh: AFP.

Theo các báo cáo của truyền thông Israel và Mỹ, ông Zamir đã gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và các quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ tại Lầu Năm Góc để trình bày thông tin tình báo nhạy cảm, thảo luận các phương án quân sự chống lại Iran và cố gắng định hình các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra giữa chính quyền tổng thống Trump và Tehran.

Chuyến thăm, vốn không được công bố rộng rãi vào thời điểm đó, diễn ra trong bối cảnh Israel ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận với Iran chỉ tập trung vào việc đóng băng quá trình làm giàu uranium, trong khi vẫn giữ nguyên chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và không cho phép hành động quân sự.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 1/2 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trong ngày đã gặp ông Zamir.

Trung tướng Eyal Zamir có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, báo cáo về kết quả các cuộc gặp với giới chức cấp cao Mỹ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng phòng vệ Israel trong mọi tình huống

Ảnh: i24NEWS.

Tuyên bố nêu rõ, ông Zamir đã báo cáo với ông Katz về kết quả của hàng loạt cuộc gặp với giới chức cấp cao Mỹ trong thời gian ở Washington. Hai bên sau đó tập trung đánh giá tình hình an ninh khu vực hiện nay, đồng thời rà soát trạng thái sẵn sàng tác chiến của quân đội Israel trong việc ứng phó với nhiều kịch bản tiềm tàng khác nhau.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.