Web Summit Qatar 2026 quy tụ hơn 30.000 nhà sáng tạo, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ

Web Summit Qatar lần thứ ba chính thức khai mạc tại Doha với lượng người tham dự kín chỗ, quy tụ hơn 30.000 nhà sáng tạo, doanh nhân, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ, đưa sự kiện năm nay trở thành kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất tại Qatar từ trước tới nay.

Web Summit Qatar 2026 trở thành kỳ tổ chức có quy mô lớn nhất tại Qatar từ trước tới nay. Ảnh chụp màn hình

Diễn ra từ ngày 1 - 4/2, hội nghị mang đến chuỗi bài phát biểu, tọa đàm, hoạt động kết nối và trình diễn các công nghệ, sáng kiến mới. Ban tổ chức cho biết hơn 1.600 startup, 900 nhà đầu tư và 400 diễn giả từ hơn 120 quốc gia đã có mặt, với sự tham gia của nhiều tập đoàn quốc tế như IBM, Microsoft, Huawei và Qatar Airways trong vai trò đối tác.

Phát biểu trong đêm khai mạc, Giám đốc điều hành Web Summit Paddy Cosgrave nhấn mạnh những chuyển dịch trong cán cân công nghệ toàn cầu. Ông dẫn lại các màn trình diễn tại sự kiện, trong đó có những robot hình người tiên tiến do công ty UniTree của Trung Quốc phát triển, cho rằng các doanh nghiệp phương Tây vẫn giữ vai trò lớn nhưng đang chịu sức ép trước tốc độ đổi mới ngày càng nhanh từ phía Trung Quốc. Theo ông, thế giới hiện đã bước vào giai đoạn đa cực trong lĩnh vực công nghệ.

Robot UniTree khai mạc Web Summit với màn trình diễn breakdance ấn tượng. Ảnh: Euronews

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, hội nghị cũng ghi nhận những thông báo lớn nhằm củng cố hệ sinh thái khởi nghiệp của Qatar. Thủ tướng Qatar công bố mở rộng chương trình “quỹ của các quỹ”, tiếp nối cam kết ban đầu trị giá 1 tỷ USD từ Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA). Theo đó, thêm 2 tỷ USD sẽ được rót vào chương trình này. Sáng kiến đã giúp thu hút 12 quỹ đầu tư mạo hiểm lớn đặt hiện diện tại Doha, phản ánh mục tiêu đưa Qatar trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Với sự hiện diện của các startup, nhà đầu tư, nhà phát triển và lãnh đạo công nghệ, Web Summit Qatar tiếp tục được xem là nền tảng quan trọng để kết nối, trao đổi ý tưởng mới và hình thành các quan hệ hợp tác, qua đó củng cố vai trò là điểm gặp gỡ đáng chú ý của lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp trong khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews