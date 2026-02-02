OIC và các quốc gia Hồi giáo kêu gọi hành động cứng rắn trước các vi phạm ngừng bắn của Israel

Các cuộc tấn công liên tục của Israel ở Gaza trong 2 ngày qua khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã lên án mạnh mẽ các hành vi bị cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Israel tại Gaza, cho rằng các cuộc tấn công mới nhất là mối đe dọa nghiêm trọng đối với những nỗ lực hòa bình quốc tế.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào lều của những người tị nạn ở khu vực Khan Younis phía nam dải Gaza ngày 31/1/2026. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/2, OIC bày tỏ quan ngại sâu sắc về các đợt oanh kích gần đây tại nhiều khu vực của Dải Gaza, được cho là đã khiến ít nhất 31 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Tổ chức này cho biết các cuộc tấn công thể hiện sự leo thang nguy hiểm và là hành vi vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn, làm suy yếu các nỗ lực ổn định tình hình an ninh và triển khai giai đoạn hai của thỏa thuận hòa bình. OIC cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm bảo đảm Israel tuân thủ các cam kết và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.

OIC nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải mở toàn bộ các cửa khẩu biên giới để cho phép hoạt động hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở, tạo điều kiện cho việc rút lực lượng Israel, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực phục hồi sớm và tái thiết tại Gaza. Tổ chức này tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước như nền tảng cho một nền hòa bình công bằng và bền vững trong khu vực.

Trong khi đó, ngoại trưởng các nước Pakistan, Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã ra tuyên bố chung lên án việc Israel nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn. Các bộ trưởng cảnh báo rằng những vi phạm tiếp diễn có thể làm chệch hướng các sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo trợ và làm suy yếu triển vọng ổn định lâu dài. Họ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, thực hiện trách nhiệm của mình và tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.

Israel mở lại cửa khẩu Rafah ở Gaza cho phép một lượng hạn chế hàng viện trợ nhân đạo và người Palestine đi qua Ảnh: france24.

Các tuyên bố được đưa ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với người dân Gaza, trong đó có việc cửa khẩu biên giới Rafah được mở trở lại, cho phép một lượng hạn chế hàng viện trợ nhân đạo và người Palestine bị thương đi qua sau thời gian dài bị hạn chế nghiêm ngặt.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel quy định Israel phải mở lại cửa khẩu Rafah, vốn là tuyến kết nối chủ yếu của Gaza với Ai Cập. Các tổ chức viện trợ cảnh báo rằng hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Gaza vẫn đang bên bờ sụp đổ sau các đợt oanh kích kéo dài cùng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, lương thực và vật tư y tế.

Thanh Vân

Nguồn Wilayah, Dohanews.