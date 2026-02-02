Hotline: 0822.173.636   |

Nga: Đề xuất đưa quân đội Anh, Pháp vào Ukraine là “lằn ranh đỏ không thể bước qua ”

Nhật Lệ
(Baothanhhoa.vn) - Nga vừa đưa ra phản ứng đanh thép trước thông tin phương Tây lên kế hoạch triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine để bảo đảm an ninh, khẳng định đây là hành động cản trở tiến trình hòa bình.

Nga vừa đưa ra phản ứng đanh thép trước thông tin phương Tây lên kế hoạch triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine để bảo đảm an ninh, khẳng định đây là hành động cản trở tiến trình hòa bình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko ngày 1/2 tái khẳng định lập trường bất biến của nước này trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraina. Ông Grushko nhấn mạnh, Nga sẽ không bao giờ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO hoặc sự hiện diện của bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ quốc gia này, dù dưới bất kỳ hình thức hay danh nghĩa nào

Ông cũng cảnh báo thêm rằng việc binh sĩ phương Tây đội mũ gắn phù hiệu NATO hay EU đều không làm thay đổi bản chất của vấn đề và Moscow coi đó là sự can thiệp trực tiếp vào xung đột

Phản ứng của Moscow được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ về một thỏa thuận khung đang được thảo luận giữa các đồng minh phương Tây. Theo ông Rubio, kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine sau xung đột có tính đến phương án triển khai các “lực lượng nhỏ” từ các nước châu Âu, trong đó nòng cốt là quân đội Pháp và Anh. Mặc dù ông Rubio nhấn mạnh Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu cần và các bảo đảm này sẽ “vô nghĩa” nếu thiếu sự hậu thuẫn của Washington, nhưng Nga lại coi đây là một nỗ lực nhằm duy trì tầm ảnh hưởng quân sự của phương Tây

Binh lính NATO tiếp tế tại Hohenfels, Đức, khi họ chuẩn bị di chuyển đến địa điểm triển khai tiếp theo. Ảnh: AFP

Không chỉ phản đối quân sự, ông Grushko còn chỉ trích gay gắt vai trò chính trị của Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Moscow cho rằng hai tổ chức này không còn là những bên trung gian hòa giải khách quan. Nga cáo buộc EU đang nỗ lực ngăn cản các thỏa thuận thực chất để duy trì tình trạng đối đầu, đồng thời khẳng định Moscow mới là “nền tảng cốt lõi” cho an ninh bền vững của Ukraine

Nhật Lệ

Nguồn: report.az, Xinhua, China daily

