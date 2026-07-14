AI - động lực mới thúc đẩy xuất khẩu và đổi mới ngành dược phẩm của Trung Quốc

Xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 6, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng. Xu hướng này không chỉ hỗ trợ hoạt động thương mại mà còn thúc đẩy quá trình đổi mới trong ngành dược phẩm, qua đó tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cần cẩu giàn đứng gần các container xếp chồng lên nhau tại cảng Dương Sơn, ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 7/5/2026. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/7, xuất khẩu trong tháng 6 tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo của thị trường và ghi nhận tốc độ tăng cao nhất trong bốn tháng. Nhập khẩu cũng tăng 36%, mức cao nhất trong 5 năm, giúp thặng dư thương mại đạt 125,6 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu mạnh đối với chip bán dẫn, năng lực tính toán và các sản phẩm công nghệ phục vụ AI là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, trong khi lĩnh vực công nghệ tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu trong nước vẫn còn yếu do thị trường bất động sản phục hồi chậm, doanh số bán lẻ tăng khiêm tốn và đầu tư suy giảm.

Dây chuyền sản xuất vắc-xin ung thư ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, AI cũng đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành dược phẩm Trung Quốc. Sau khi các thương vụ hợp tác và cấp phép thuốc sáng tạo đạt giá trị khoảng 110 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026, nhiều doanh nghiệp đã tăng cường ứng dụng AI vào nghiên cứu và phát triển thuốc nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả phát triển các liệu pháp mới.

Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 30% số thuốc mới đang được phát triển trên toàn cầu, đứng sau Mỹ. AI được ứng dụng trong nhiều công đoạn, từ thiết kế phân tử, phân tích dữ liệu, dự đoán phản ứng của bệnh nhân đến tối ưu hóa các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu. Các tập đoàn dược phẩm lớn của Mỹ và châu Âu cũng đang mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các thỏa thuận nghiên cứu và cấp phép.

Các chuyên gia nhận, định lợi thế về dữ liệu, năng lực AI cùng hệ sinh thái đổi mới đang giúp Trung Quốc nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ và y sinh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng để duy trì tăng trưởng bền vững, Trung Quốc vẫn cần khơi thông nhu cầu trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Minh Phương

Nguồn: WION, Reuters.