AI đang gây áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên điện, nước và đất

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây áp lực ngày càng lớn lên các nguồn tài nguyên điện, nước và đất toàn cầu, với dự báo các trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho công nghệ này sẽ tiêu thụ 945 terawatt-giờ điện vào năm 2030.

Viện Đại học Liên hợp quốc: Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể tiêu thụ 945 terawatt-giờ điện vào năm 2030. Ảnh: Financialexpress.

Báo cáo của Viện Đại học Liên Hợp Quốc về Nước, Môi trường và Sức khỏe (UNU-INWEH) công bố hôm 3/7 cho biết, tác động môi trường của AI đang bị “đánh giá sai một cách có hệ thống”, bởi vì hầu hết các đánh giá chủ yếu tập trung vào lượng khí thải carbon mà bỏ qua tác động đến nguồn nước và đất đai.

Đến năm 2030, lượng nước tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu liên quan đến AI có thể đạt 9,3 nghìn tỷ lít - tương đương với nhu cầu nước sinh hoạt hàng năm cơ bản của 1,3 tỷ người ở khu vực châu Phi cận Sahara, trong khi diện tích đất sử dụng có thể vượt quá 14.500 km vuông, gấp đôi diện tích khu vực đô thị Jakarta của Indonesia.

Giám đốc UNU-INWEH Kaveh Madani cho biết: “Báo cáo này không nhằm chống lại trí tuệ nhân tạo”, thay vào đó kêu gọi sử dụng AI một cách có trách nhiệm và hành động chủ động để giải quyết những tác động ngoài ý muốn của nó.

Báo cáo cho biết các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 448 TWh điện trong năm 2025. Nếu được xem như một quốc gia, các trung tâm dữ liệu sẽ là nước tiêu thụ điện lớn thứ 11 trên thế giới.

Báo cáo cũng lưu ý rằng “phát thải carbon thấp” không đồng nghĩa với “tiêu thụ ít nước” hoặc “ít sử dụng đất”, bởi một số quá trình chuyển đổi năng lượng có thể giúp giảm phát thải nhưng lại làm gia tăng áp lực đối với tài nguyên nước và đất.

Báo cáo cũng cho biết cuộc tranh luận công khai đã tập trung quá nhiều vào năng lượng cần thiết để huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn, mặc dù phần lớn năng lượng tiêu thụ của AI đến từ quá trình suy luận - quá trình chạy các mô hình đã triển khai để phản hồi các yêu cầu của người dùng, chiếm từ 80% đến 90% tổng mức tiêu thụ năng lượng của AI.

Theo báo cáo, riêng ChatGPT ước tính xử lý khoảng 2,5 tỷ yêu cầu mỗi ngày, tiêu thụ khoảng 383 GWh điện mỗi năm.

Tác động đến môi trường thay đổi rất mạnh tùy thuộc vào nhiệm vụ, với một hình ảnh do AI tạo ra điển hình cần năng lượng gấp khoảng 1.450 lần so với việc phân loại văn bản cơ bản, trong khi một video ngắn do AI tạo ra có thể tiêu thụ lượng điện năng tương đương với 200.000 lần phân loại thư rác.

Báo cáo kêu gọi xây dựng một hệ sinh thái AI có trách nhiệm dựa trên tính minh bạch, hiệu quả ngay từ khâu thiết kế, công bằng môi trường, trách nhiệm vòng đời sản phẩm, hợp tác toàn cầu và sử dụng bền vững.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu