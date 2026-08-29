AI có thể phát hiện nguy cơ bệnh tim từ ảnh chụp X-quang tuyến vú

Một nghiên cứu đăng trên European Heart Journal cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích hình ảnh chụp X-quang tuyến vú để phát hiện tình trạng vôi hóa động mạch vú, qua đó nhận diện những phụ nữ có nguy cơ cao mắc các biến cố tim mạch nghiêm trọng trong tương lai.

AI có thể phân tích hình ảnh chụp X-quang tuyến vú để phát hiện tình trạng vôi hóa động mạch vú Ảnh: Alamy

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Emory và Mayo Clinic thực hiện, AI có thể tự động phát hiện và định lượng tình trạng vôi hóa động mạch vú (BAC) trên các phim chụp X-quang tuyến vú vốn được sử dụng trong sàng lọc ung thư vú định kỳ.

Nghiên cứu hồi cứu trên 123.762 phụ nữ tại hai hệ thống y tế cho thấy mức độ vôi hóa động mạch vú có mối liên hệ rõ ràng với nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng, bao gồm nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ, suy tim và tử vong do mọi nguyên nhân.

Tình trạng vôi hóa được chia thành 4 mức: không có, nhẹ, trung bình và nặng. Kết quả cho thấy nguy cơ biến cố tim mạch tăng theo mức độ vôi hóa. So với phụ nữ không có vôi hóa động mạch vú, nhóm có mức vôi hóa nhẹ, trung bình và nặng lần lượt có nguy cơ biến cố tim mạch cao hơn. Ở nhóm vôi hóa nặng, nguy cơ cao hơn khoảng 2,8-3,3 lần tùy quần thể nghiên cứu. Mỗi khi diện tích vôi hóa tăng thêm 1 mm2, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch tăng thêm khoảng 2-3%.

Theo các nhà nghiên cứu, việc đánh giá tình trạng vôi hóa động mạch vú bằng AI có thể bổ sung thông tin cho các phương pháp đánh giá nguy cơ tim mạch hiện nay mà không cần thực hiện thêm một lần chiếu tia X. Điều này mở ra khả năng tận dụng các chương trình chụp X-quang tuyến vú định kỳ để đồng thời nhận diện những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh phát hiện vôi hóa động mạch vú không đồng nghĩa với việc người bệnh đã mắc bệnh tim hoặc tắc nghẽn động mạch vành. Đây được xem là một dấu hiệu chỉ báo nguy cơ, có thể giúp bác sĩ xác định những trường hợp cần đánh giá kỹ hơn các yếu tố nguy cơ tim mạch và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp AI cần được tiếp tục đánh giá và xác nhận trên nhiều nhóm dân số khác trước khi có thể được áp dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng.

Bích Hồng

Nguồn: WION, European Heart Journal, ESC