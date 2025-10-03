Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Ai Cập thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Mỹ

Vân Bình (Nguồn: Reuters, AP News, Al Jazeera)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty vừa cho biết, quốc gia Bắc Phi này đang hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục phong trào Hamas chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ leo thang nếu Hamas từ chối kế hoạch hòa bình Gaza.

Ai Cập thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Mỹ

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty vừa cho biết, quốc gia Bắc Phi này đang hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục phong trào Hamas chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ leo thang nếu Hamas từ chối kế hoạch hòa bình Gaza.

Ai Cập thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Mỹ

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris. Nguồn: IFRI

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris, ông Abdelatty nhấn mạnh, Hamas sẽ phải giải giáp và Israel không nên lấy cớ để tiếp tục tấn công ở Gaza. Ông Abdelatty cũng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Gaza. Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định, Ai Cập là một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza; đồng thời cho hay, Cairo đang phối hợp với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Tổng thống Mỹ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng tuyên bố Cairo sẽ không chấp nhận việc người Palestine bị cưỡng ép di dời khỏi vùng đất của họ, vì điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp của người Palestine.

Liên quan vấn đề trên, ông Mohammed Nazzal, thành viên Văn phòng chính trị của Hamas, thông báo, phong trào này đã nhận được một bản sao kế hoạch do Tổng thống Trump đề xuất. Ngay sau đó, ban lãnh đạo phong trào đã bắt đầu các cuộc tham vấn nội bộ và bên ngoài để thảo luận về các điều khoản của kế hoạch. Ông nhấn mạnh lập trường của Hamas về bất kỳ sáng kiến nào cũng phải dựa trên nguyên tắc chấm dứt xung đột và không chấp nhận các hành động thảm sát.

Trên thực đia, quân đội Israel ngày 2/10 tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả không quân và bộ binh trên khắp dải Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng cùng khoảng 200 người bị thương. Chỉ riêng bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis thuộc Nam Gaza tiếp nhận 30 trường hợp tử vong, trong đó có 14 người bị binh sỹ Israel bắn chết tại điểm chờ phân phát lương thực ở khu vực Al-Tina và Morag thuộc Nam Gaza.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu cứu trợ tới Gaza, sau vụ đội tàu Global Sumud bị chặn ngày 1/10. Đội tàu này gồm khoảng 50 tàu chở hơn 500 tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hoạt động cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người Palestine.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, AP News, Al Jazeera)

Từ khóa:

#Ai cập #Xung đột #Tổng thống mỹ donald trump #Dải Gaza #Quân đội Israel #người Palestine #Thổ nhĩ kỳ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ nỗ lực hết sức cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy cuộc gặp gỡ các gia đình ly tán

Tổng thống Hàn Quốc: Sẽ nỗ lực hết sức cải thiện quan hệ liên Triều, thúc đẩy cuộc gặp gỡ các gia đình ly tán

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới thăm và động viên người dân tại đảo Ganghwa, thành phố Incheon, khu vực giáp biên giới liên Triều. Trong chuyến thăm, ông Lee bày tỏ sự cảm thông với các gia đình ly tán do chiến tranh đang sinh...
Cảnh báo về cuộc khủng hoảng ung thư toàn cầu

Cảnh báo về cuộc khủng hoảng ung thư toàn cầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí y khoa The Lancet (Canada), cho biết, số ca ung thư mới trên toàn thế giới có thể tăng hơn 70% trong 3 thập kỷ qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng, với hơn 18 triệu ca tử vong mỗi năm do ung thư dự kiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long