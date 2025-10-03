Ai Cập thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Mỹ

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty vừa cho biết, quốc gia Bắc Phi này đang hợp tác với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục phong trào Hamas chấp nhận kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo xung đột sẽ leo thang nếu Hamas từ chối kế hoạch hòa bình Gaza.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris. Nguồn: IFRI

Phát biểu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp ở Paris, ông Abdelatty nhấn mạnh, Hamas sẽ phải giải giáp và Israel không nên lấy cớ để tiếp tục tấn công ở Gaza. Ông Abdelatty cũng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Gaza. Ngoại trưởng Abdelatty khẳng định, Ai Cập là một bên trung gian quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Gaza; đồng thời cho hay, Cairo đang phối hợp với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ để thuyết phục Hamas phản hồi tích cực về kế hoạch của Tổng thống Mỹ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng tuyên bố Cairo sẽ không chấp nhận việc người Palestine bị cưỡng ép di dời khỏi vùng đất của họ, vì điều này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp của người Palestine.

Liên quan vấn đề trên, ông Mohammed Nazzal, thành viên Văn phòng chính trị của Hamas, thông báo, phong trào này đã nhận được một bản sao kế hoạch do Tổng thống Trump đề xuất. Ngay sau đó, ban lãnh đạo phong trào đã bắt đầu các cuộc tham vấn nội bộ và bên ngoài để thảo luận về các điều khoản của kế hoạch. Ông nhấn mạnh lập trường của Hamas về bất kỳ sáng kiến nào cũng phải dựa trên nguyên tắc chấm dứt xung đột và không chấp nhận các hành động thảm sát.

Trên thực đia, quân đội Israel ngày 2/10 tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công dữ dội bằng cả không quân và bộ binh trên khắp dải Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng cùng khoảng 200 người bị thương. Chỉ riêng bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis thuộc Nam Gaza tiếp nhận 30 trường hợp tử vong, trong đó có 14 người bị binh sỹ Israel bắn chết tại điểm chờ phân phát lương thực ở khu vực Al-Tina và Morag thuộc Nam Gaza.

Trong khi đó, các nước châu Âu đã kêu gọi Israel đảm bảo an toàn cho công dân của họ trên các tàu cứu trợ tới Gaza, sau vụ đội tàu Global Sumud bị chặn ngày 1/10. Đội tàu này gồm khoảng 50 tàu chở hơn 500 tình nguyện viên từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia hoạt động cung cấp thực phẩm và viện trợ y tế cho người Palestine.

Vân Bình (Nguồn: Reuters, AP News, Al Jazeera)