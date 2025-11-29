Agribank Thanh Hóa đồng hành chuyển đổi thuế - an tâm phát triển

Đồng hành cùng Chương trình “60 ngày cao điểm chuyển đổi” của Thuế tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã triển khai các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh. Trọng tâm là đưa loạt giải pháp chuyển đổi số và thanh toán số vào thực tế, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi toàn diện hơn, giảm gánh nặng thủ tục, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cán bộ, nhân viên Agribank Thanh Hóa đồng hành trực tiếp, hỗ trợ 24/7 giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi kê khai thuế

Đây là chương trình thực hiện Quyết định số 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Theo đó, phương thức quản lý thuế truyền thống sẽ được thay thế bằng phương pháp kê khai, đòi hỏi hộ kinh doanh phải thích ứng nhanh với chuyển đổi số và hóa đơn điện tử. Để thể hiện rõ sự đồng hành với các tiểu thương, hộ kinh doanh trong giai đoạn cao điểm chuyển đổi, Agribank Thanh Hóa đã dành nhiều ưu đãi thiết thực dành cho khách hàng. Từ ngày 24/11, Agribank Thanh Hóa triển khai Chương trình khuyến mại mang tên: “Đồng hành chuyển đổi thuế - An tâm phát triển” nhằm hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh trước thời điểm quan trọng xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ ngày 1/1/2026. Theo đó, khi mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tại Agribank, đồng thời chọn tài khoản này làm tài khoản chính để kê khai thuế cho hộ kinh doanh, khách hàng sẽ được miễn phí mở tài khoản số đẹp, miễn phí nhiều dịch vụ, như: phí quản lý tài khoản, phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử, phí chuyển tiền...

Cùng với đó, khách hàng cá nhân còn được hưởng ưu đãi lãi suất tiền vay hấp dẫn theo chương trình “Đồng hành chuyển đổi thuế - An tâm phát triển” với các ưu đãi lãi suất vay vốn 4,8% đối với hộ kinh doanh vay vốn ngắn hạn, 6% đối với vốn vay trung, dài hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh; hình thức cấp vốn linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn và mô hình sản xuất kinh doanh. Với chương trình này, Agribank Thanh Hóa mang đến các ưu đãi tài chính thiết thực, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi.

Chủ trương xóa bỏ thuế khoán được đánh giá là bước đi tất yếu để bảo đảm công bằng thuế và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của các chủ thể trong nền kinh tế của Agribank và cơ quan Thuế trong việc triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Agribank Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng mô hình kinh tế nhỏ và vừa, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển hiệu quả, góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đất nước theo định hướng dài hạn của Chính phủ.

Khánh Phương